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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

عریقات :

اعراب با مذاکره غیر مستقیم با اسرائیل موافق هستند

اعراب با مذاکره غیر مستقیم با اسرائیل موافق هستند

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی پس از نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه عرب از حمایت کشورهای عربی با مذاکره غیر مستقیم با تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، "صائب عریقات" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره موافقت خود را با مذاکره غیر مستقیم با اسرائیل در یک مدت چهار ماه اعلام کردند.

عریقات در ادامه گفت : با این وجود ما موضع خود را درباره شهرک سازی های اسرائیل رها نکرده ایم.

پیش از این "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان اعلام کرده بود که با هر تصمیمی که وزیران امورخارجه اتحادیه عرب درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند وی آن را می پذیرد.

این در حالی است که در هفته گذشته نخست وزیر قطر با تایید لزوم مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی در زمینه پیشبرد روند سازش خاورمیانه، تاکید کرد: باید بر سر یک میز با اسرائیل بنشینیم و مذاکره کنیم.

"حمد بن جاسم آل ثانی" در کنفرانسی که با عنوان آینده روابط آمریکا با جهان اسلام برگزار شد، اظهار داشت: برای پیشبرد روند صلح باید بر سر یک میز با اسرائیل بنشینیم، چه آنکه به توافقی برسیم یا اینکه توافقی حاصل نشود.

کد مطلب 1045216

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