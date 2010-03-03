15 هزار مدرس در دانشگاه علمی و کاربردی جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین طاهری ظهر چهارشنبه در نخستین گردهمایی مدرسان دنشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان زنجان فزود: از لیست 17 هزار نفر مدرس موجود این دانشگاه عملا هفت تا هشت هزار مدرس در این دانشگاه تدریس نمی کنند.

وی ادامه داد: برای تمامی مدرسان کارگاههای آموزشی کار آفرینی گذاشتیم و همه مدرسان در کلاسهای آموزشی شرکت دارند و در این راستا موفقیتهای خوبی برای دانشگاه کسب شده و دانشگاه را به اهداف عالیه خود نزدیک کرده اند.

طاهری افزود: باید 60 تا 70 درصد از محتوای دروس در دانشگاه جامع، عملی محور باشند و این امر ارتباط مستقیم با آموزش مدرسان دارد.

طاهری افزود: مدرس، کارآفرین نیست اما باید اطلاعات لازم و کافی در این زمینه داشته باشد و در حین تدریس آن را لحاظ کند.

مدیر امور مدرسان دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور با اشاره به تحصیل بالغ بر 350 هزار دانشجو در 640 مرکز علمی - کاربردی در سطح کشور، ادامه داد: در حال حاضر 23 هزار و 500 مدرس با سطوح مختلف تحصیلی بصورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت با دانشگاه جامع همکاری می کنند.

طاهری گفت: بر اساس نیازسنجی تخصصی که در سال گذشته در سطح کشور صورت گرفت، ظرفیت و نیاز دانشگاه های جامع هر استان بررسی و به رؤسای دانشگاه ها اعلام شد و در نهایت پرونده مدرسین توسط هیئت ممیزه دانشگاه تشکیل شد.

وی در ادامه به کمبود نیرو در زمینه تدریس تربیت بدنی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: علیرغم اینکه در دروس پایه، هیچ مدرسی نباید مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی ارشد داشته باشد، اما در دروس تربیت بدنی کسانی که دارای مدرک کارشناسی نیز هستند، می توانند از طریق واحدهای استانی برای تشکیل پرونده مدرسی اقدام نمایند.

در ادامه رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استان زنجان گفت: باید امتیازات علمی مقالات مدرسان این دانشگاه افزایش یابد چرا که با این اقدام شاهد تولید بیشتر اینگونه مقالات خواهیم بود.

محمدفتحی افزود: اولویت اول در معرفی منابع درسی به دانشجویان نیز باید از منابع منتشر شده توسط سوی انتشارات دانشگاه جامع باشد.

وی با اشاره به تحصیل بیش از شش هزار دانشجو در 9 مرکز علمی - کاربردی استان، ادامه داد: بر طبق برنامه ریزی انجام شده، این تعداد دانشجو به بیش ازهشت هزار نفر افزایش خواهد یافت.

فتحی با بیان اینکه این دانشگاه در دولت نهم به عنوان رکن سوم آموزش عالی لقب گرفته است، افزود: نظارت و ارزیابی، محتوای آموزشی، مراکز آموزشی، مدرسان، دانشجو و اشتغال از جمله محورهای توسعه دانشگاه جامع است.