افزایش کشف 1200درصدی کراک زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر عباس، امیر رضایی در نشست مطبوعاتی که ظهر چهار شنبه برگزار شد در تشریح عملکرد سازمان مذکور گفت: طی 10 ماهه اخیر تاکنون درعملیاتهای مختلف 57 تن انواع مواد مخدر کشف وضبط شد که از این میزان 511 کیلو گرم کراک (هروئین فشرده) بوده و حکایت از افزایش کشف هزار و200 درصدی این مواد نسبت به سال گذشته می کند.

وی افزود: این زنگ خطری برای مردم وجوانان استان در خصوص مصرف کراک در استان بوده و خانواده ها باید بیش از پیش هوشیار باشند.

رضایی در خصوص سایر مواد مکشوفه تصریح کرد: طی 10 ماهه اخیر 280 کیلو هروئین، 46 تن تریاک، یک تن حشیش، 66 هزار انواع آمپول های اعتیاد زا و هشت هزار و500 قرص از نوع سوء مصرف کشف شد که این آمار با کشفیات سال قبل برابر است.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 800 نفر از عوامل اصلی و همچنین عوامل تهیه و توزیع در سطح استان دستگیری شده و 153 باند منهدم شده و714 دستگاه خودرو که اغلب خودروهایی بوده که قاچاقچیان با آنها اقدام به حمل مواد مخدر می کردند توقیف شدند و 24 قبضه سلاح در درگیری از قاچاقچیان به دست آمد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دیگر طرحهای اجرایی این سازمان به پاکسازی محله های آلوده، بازرسی از 180 منزل و دستگیری 800 نفر از عوامل اصلی توزیع کننده وخرده فروش اجرای طرح امنیتی ورودی و خروجی شهر ها و نقاط بین شهری، آموزش مردم و دانش آموزان درسطح مدارس استان در زمینه پیشگیری از سوء مواد مخدر اشاره کرد.

رضایی افزود: در ماه جاری طرح مجدد پاکسازی محلات آلوده به مدت پنج روز اجراشد که در مرحله اول 22 محله مورد پاکسازی قرار گرفته و 674 کیلو مواد کشف و 43 نفر از اعضا دستگیر شدند.

وی علت کمیت جمع آوری معتادان را نبود اردوگاه نگهداری معتادان در استان اعلام کرده و افزود: از طریق مسئولان تمهیداتی اندیشیده شده و پیش بینی می شود شاید در سال آینده این اردوگاه احداث شود.