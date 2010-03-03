تاثیرگذاری ایران در جهان روبه افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر چهارشنبه در جمع قضات گلستان افزود: درخواست مقام آمریکا مبنی بر همکاری با ایران با حفظ منافع مشترک نشان می دهد که کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، حالا این درخواست را دارد.

وی اظهار داشت: اکنون یک انسجام بیشتری بین مردم و نظام بوجود آمد که این هشداری نسبت به ترفندهای دشمنان است.

وی به انتخابات ریاست جمهوری اشاره و اضافه کرد: مشارکت بیش از 40 میلیون نفر در انتخابات، انتخابات بی نظیری را در کشور رقم زده است.

به گفته حجت الاسلام محسنی اژه ای، دشمن درتلاش است به هر نحوی برای کشور مشکل ایجاد کند و در انتخابات اخیر، مردم دشمنان را مایوس کردند.

دادستان کل کشور عنوان کرد: به رغم تبلیغات فراوان، اکنون جایگاه رهبری و نظام مستحکم تر شده و مردمی بودن نظام به رخ جهانیان کشیده شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 9 دیماه بیان داشت: ملت در این روز، اتفاق بی نظیری را ترسیم کردند.