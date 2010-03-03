آمانو باید در برابر فشارها ایستادگی کند / به اجرای پروتکل ملزم نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در مصاحبه با شبکه پرس تی وی به اظهارات دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام پرداخت.

مشروح سخنان سلطانیه که پس از نشست روز دوشنبه شورای حکام صورت گرفت به شرح زیر است:

سؤال : برداشت و دیدگاه خود را درباره آنچه در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گذشت، بیان کنید؟

جواب: البته نشست شورای حکام طبق روال همیشه برگزار شد. در حقیقت مسائلی چون کاربرد انرژی هسته ای، امنیت، رعایت ایمنی و اجرای پادمانهای اتمی محور دستور کار این نشست بود که تحت عنوان پادمان به عملکرد ایران در اجرای پادمان ها نیز اشاره ای شد. امانو نیز مانند دبیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای در بیانیه شفاهی آغاز جلسه به موضوعات و فعالیت های مختلف آژانس از جمله مساله ایران پرداخت.

آمانو در کل بر اهمیت کاربرد و مصرف انرژی هسته ای تاکید کرد و سپس در زمینه اعتماد و اطمینان به تامین و ارائه انرژی هسته ای به کشورها سخن گفت. موضوع حائز اهمیت این است که وی در اشاره ای مستقیم به آینده مصرف انرژی هسته ای در کل جهان، نبود اعتماد و اطمینان به تامین انرژی را تایید کرد و به آن اذعان نمود.

وی پس از اظهارات خود درباره تضمین تامین انرژی هسته ای، به تدابیر و فعالیت های آژانس در این مسیر اشاره کرد و بعد از آن به موضوع درخواست ایران در نامه مورخ دوم ژوئن 2009 که اینجانب از سوی دولت به مدیر کل سابق آژانس نوشته و در آن تقاضای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران را مطرح کرده بودم، پرداخت.

آمانو همچنین به مذاکرات اکتبر نمایندگان ایران، روسیه ، آمریکا و فرانسه اشاره کرد و بار دیگر به اشتباه گفت، این پیشنهاد از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. من بارها اعلام کرده ام پیشنهاد در حقیقت این بود که مواد خام از ایران به کشور های آماده و داوطلب چون روسیه منتقل و بعد ازغنی سازی و تغییرات به ایران بازگردانده شود.

من همچنین درمصاحبه گذشته و فرصت های متعدد تصریح کرده ام پیشنهاد ما کاملا منطقی بوده است. درخواست ایران بر مبنای تبادل و عناصر آن مطرح شد. بنابر این، پیشنهاد ما این بود که به طور همزمان مواد خام هسته ای و اورانیوم کم غنی شده در ایران با سوخت هسته ای (از کشورهای داوطلب) مبادله شود.

امانو دراظهارات خود به این پیشنهاد و نامه گذشته مورخ هجدهم فوریه اشاره کرد که در آن من به نمایندگی دولت ایران بار دیگر به مدیر کل و اعضای آژانس بین المللی یادآور شده بودم تسهیل تامین و عرضه سوخت برای فعالیت هایی چون فعالیت تحقیقاتی رآکتور تهران، وظیفه قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و باید گامهایی در این مسیر برداشته شود.

س: منظور امانو از این که می گوید ایران با آژانس به حد لازم همکاری نکرده است، چیست ؟

ج : ما بارها اعلام کرده ایم که در زمینه پادمان جامع با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته ایم. امانو نه تنها در اظهارات امروز خود، بلکه در یک کنفرانس خبری همکاری کامل ایران را تایید و اعلام کرد، آژانس قادر خواهد بود به فعالیت راستی آزمایی مواد خام هسته ای اعلام شده در ایران ادامه دهد.

ما گفته ایم ، آنها نباید انتظار داشته باشند ایران بیش از وظایف قانونی خود عمل کند و در مسائلی چون بررسی مطالعات ادعایی که کاملا خارج از اساسنامه آژانس است و همچنین در بررسی فعالیت هایی که فراتر از اصول پادمان، ابهام آمیز دانسته شده اند، همکاری نماید، زیرا ما ملزم به اجرای پروتکل الحاقی نیستیم و به قطعنامه های شورای امنیت ، با توجه به این که ثابت کرده ایم مبنای قانونی ندارند، اهمیت نمی دهیم . این گونه انتظارات را نمی توان برآورده کرد.

س : لطفا بفرمایید آژانس بین المللی انرژی اتمی به چه جهت می گوید پیشنهاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است؟

ج: ما تا آخرین لحظه و درست قبل از تصمیم گیری درباره آغاز فعالیت غنی سازی اورانیوم 20 درصدی برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی، در انتظار پاسخ مثبت آنها بودیم و چون جوابی دریافت نکردیم، تولید اورانیوم 20 درصدی را آغاز کردیم.

در همین حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام گفت، به درخواست رسمی هجدهم فوریه ما درباره کشور های داوطلب به تامین سوخت رآکتور تهران پرداخته است. این پیشنهاد محکی برای اثبات حسن نیت سیاسی کشورهای داوطلب برای تامین سوخت هسته ای ایران بود تا ثابت کنند واقعا در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی، قصد همکاری دارند.

مسائل و رویدادهای گذشته و حال ثابت می کند ایران درتصمیم و اقدام برای تولید سوخت هسته ای حق داشته است، زیرا در شش سال گذشته بارها توضیح داده ایم علت آغاز فعالیت غنی سازی اورانیوم در ایران، نبود اعتماد و اطمینان به تامین سوخت هسته ای از سوی کشورهای دیگر است. در اینجا به عرض می رسانم که امروز در نامه ای دیگر، فهرستی از اطلاعات واقعی درباره نبود اعتماد و اطمینان درباره تامین انرژی هسته ای به امانو ارائه کرده ام.

س : خواست و اظهارات امانو را برای غلبه بر فشار سیاسی غرب چگونه ارزیابی می کنید؟

ج : تلاش برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا برای اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلی و وظیفه بیطرفانه مدیریت آژانس، واقعیتی تاسف بار است. آمریکا سعی کرده است آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دیده بان بین المللی تبدیل کند. من با این موضوع مخالف بوده ام چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی مستقل به شمار می آید.

محمد البرادعی ، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمان تصدی ریاست آژانس بارها تحت فشار قرار گرفت. وی در پرونده های ایران و عراق برای افشا نکردن حقایق به شدت تحت فشار بود.

[به عنوان نمونه] یاد آور می شوم، وی به شدت از مخالفت آمریکا با ارائه سندهای مربوط به مطالعات ادعایی به شدت انتقاد می کرد درحالی که آژانس وظیفه داشت طبق طرح کار ، اسناد را در اختیار ایران قرار دهد.

البرادعی در یکی از گزارش های خود به صراحت از عدم رضایت درباره این موضوع خبر داد و در برخی پرونده های دیگر نیز مسائلی پیش آمد که وی در ارتباط با آنها اذعان کرد، آژانس تحت فشار قرار دارد چرا که کشورهای دیگر به صرف چند ادعا همکاری نمی کنند.

اعمال فشار بر آژانس در زمان مدیریت کنونی نیز ادامه دارد ، اما امیدواریم وی (یوکیا آمانو) در مقابل این فشارها ایستادگی و سعی کند در نهایت کارآمدی ، آژانس را مدیریت نماید.