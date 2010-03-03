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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۸

20 هزار حافظ قرآن در کشور وجود دارد

20 هزار حافظ قرآن در کشور وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از فعالیت بیش از 20 هزار حافظ قرآن کریم در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد روز چهارشنبه در مراسم اختتایمه اولین المیپاد سراسری قرآن، ویژه خانواده و کارکنان وزارت فناوری و ارتباطات در مشهد گفت: امام خمینی (ره) در دوران انقلاب و پیش از آن به پشتوانه قرآن بود که توانست این انقلاب را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: بعد از رحلت امام خمینی(ره) پرچم نهضت قرآنی، بعد از انقلاب در ایران به پشتوانه رهبری به اهتزاز درآمده و تاکنون باعث سربلندی اسلام شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان این مطلب که هیچ مسابقه ای، خبر مسابقات قرآن در کشور نداریم که سابقه آن بیش از 30 سال باشد تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 20 هزار حافظ قرآن در کشور داریم.

گنابادی نژاد در پایان خطاب به مسئولان وزارت ارتباطات و مدیر کل مخابرات استان خراسان رضوی گفت: به صورت آزمایشی و برای نخستین بار در کشور، مجموعه خدماتی که می توان در آن از قرآن در سامانه ها و ... استفاده کرد در مشهد برای مشترکین راه اندازی نمایید.

کد مطلب 1045224

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