20 هزار حافظ قرآن در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد روز چهارشنبه در مراسم اختتایمه اولین المیپاد سراسری قرآن، ویژه خانواده و کارکنان وزارت فناوری و ارتباطات در مشهد گفت: امام خمینی (ره) در دوران انقلاب و پیش از آن به پشتوانه قرآن بود که توانست این انقلاب را مدیریت کند.

وی تاکید کرد: بعد از رحلت امام خمینی(ره) پرچم نهضت قرآنی، بعد از انقلاب در ایران به پشتوانه رهبری به اهتزاز درآمده و تاکنون باعث سربلندی اسلام شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان این مطلب که هیچ مسابقه ای، خبر مسابقات قرآن در کشور نداریم که سابقه آن بیش از 30 سال باشد تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 20 هزار حافظ قرآن در کشور داریم.

گنابادی نژاد در پایان خطاب به مسئولان وزارت ارتباطات و مدیر کل مخابرات استان خراسان رضوی گفت: به صورت آزمایشی و برای نخستین بار در کشور، مجموعه خدماتی که می توان در آن از قرآن در سامانه ها و ... استفاده کرد در مشهد برای مشترکین راه اندازی نمایید.

