چشم انداز سیاست خارجی تبیین شد/ تشریح نتایج سمینار سفرا

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سمینار سالانه روسای نمایندگی های ایران و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور روز شنبه به صورت مباحث دو جانبه بین سفرا و روسای نمایندگی های ایران با معاونت های منطقه ای آغاز به کار کرد، اظهار داشت: روز یکشنبه مراسم افتتاحیه سمینار برگزار شد و سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور به حضور رهبر معظم انقلاب رسیدند.

وی افزود: همچنین این سمینار با برگزاری شام کاری با حضور رئیس جمهور ادامه یافت و آقای احمدی نژاد مباحث مختلف منطقه ای و بین المللی را در حضور مهمانان سمینار بیان کرد.

مهمانپرست با اشاره به برنامه های انجام شده دیگر در سمینار سفرای ایران در خارج از کشور گفت: رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان بخش های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی نیز با حضور در سمینار مسائل متنوع و مختلفی مطرح کردند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: امروز چهارشنبه جلسه مشترک هیئت دولت با روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور و نیز مدیران وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گفته مهمانپرست فردا ادامه مباحثات در نشست سفرا و روسای نمایندگی ها در دستور کار قرار دارد و مراسم اختتامیه نیز برگزار خواهد شد.

مهمانپرست تاکید کرد: قطعا مباحث مطرح شده در سمینار روسای نمایندگی ها در تحقق اهداف سیاست خارجی کشور مد نظر قرار می گیرد.

وی در رابطه چشم انداز برنامه های وزارت امور خارجه در سال 89، اظهار داشت: با بهره گیری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور و نیز مدیران وزارت امور خارجه و استفاده از نکات دقیق رئیس جمهور که در این سمینار ارائه شد خطوط اصلی کار روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور ترسیم و اهداف مشخصی از موضوعات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تبیین شد.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: مجموعه مباحث مطرح شده در سمینار روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور و جمع بندی این سمینار در دستور کار سال آینده وزارت امور خارجه قرار می گیرد.