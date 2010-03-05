مثلثی که حزب کارگر را به زیر می کشد؛ از جنگ عراق تا رسواییهای امنیتی

با وجودی که سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس زمان باقی است، فضای انتخاباتی در این کشور رو به داغ شدن می رود و نگرانی های حزب حاکم برای حفظ قدرت افزایش می یابد. در شرایطی که حزب کارگر در سه دوره گذشته بر انگلیس حاکم بوده است، بحران هایی که در دوره حاکمیت حزب کارگر بوجود آمد، انتخابات آتی را بسیار غیرقابل پیش بینی کرده است.

مجلس عوام انگلیس هم اکنون 646 کرسی دارد و قرار است در انتخابات آتی به 650 کرسی افزایش بیابد. بر همین اساس حزب کارگر هم اکنون 365 کرسی، حزب محافظه کار 198 و حزب لیبرال دموکرات 62 کرسی در مجلس عوام در دست دارند.

این در حالی است که تونی بلر، رهبر سابق حزب کارگر به خاطر همراه کردن انگلیس با آمریکا در حمله به عراق به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در حال پاسخگویی به کمیته بررسی جنگ عراق بوده و احتمال گناهکار شناخته شدن نخست وزیر سابق به شکل رسمی وجود دارد.

رهبران حزب کارگر انگلیس اکنون برای پاسخگویی به افکار عمومی دنبال راه فرار هستند و بلر رهبر سابق به خاطر جنگ عراق و براون رهبر کنونی به خاطر سوءمدیریت بحران مالی مورد سئوال و اتهام هستند.

جنگ عراق از دو جهت مورد تنفر مردم انگلیس است؛ انگلیسی ها اکنون در نتیجه بحران مالی جهانی به شدت تحت فشار هستند و هزینه شدن پول هایشان در جنگ را نمی پسندند و از طرف دیگر مردم این کشور با برملا شدن دروغ های بلر و جرج بوش رئیس جمهور سابق درباره وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، خود را فریب خورده دانسته و نظامیان انگلیسی و عراقی های کشته شده در جنگ را قربانی زیاده خواهی سران حزب کارگر می دانند.

از طرف دیگر، بحران مالی به دلیل سوء مدیریت گوردون براون رهبر کنونی حزب کارگر مزمن شده و به شدت زندگی انگلیسی ها را تکان داد.

اگرچه براون با برگزاری نشست های بین المللی و کمک گرفتن از گروه هشت و گروه 12، تلاش کرد از گسترش بحران جلوگیری کند، برگزاری این نشست ها فقط بر رسوایی های حزب کارگر افزود و کشته شدن یک نفر در نشست بررسی بحران مالی جهانی در لندن در درگیری با پلیس به این بحران و تبعات آن جنبه جنایی نیز داد.

افزایش بیکاری، فقر و تورم در کنار از دست رفتن وجهه بین المللی انگلیس به خاطر همراهی گسترده در دو جنگ افغانستان وعراق، همگی فاکتورهایی هستند که بر محبوبیت حزب کارگر در مقابل حزب رقیب یعنی حزب محافظه کار تاثیرگذاشته و رقابت را سخت تر کرده اند.

ترور المبحوح، یکی از سران نظامی حماس در دبی و بر ملا شدن نقش انگلیس در این ترور در ماه های اخیر، برملا شدن نقش انگلیس در انفجار هتل تاج محل در بمبئی و دستگیری چندین انگلیسی با لباس عربی و مواد منفجره درعراق و مرگ مشکوک دیوید کلی مشاور ارشد سلاحهای کشتار جمعی در وزارت دفاع انگلیس، همگی تنها گوشه ای از رسوایی های چند سال اخیر حاکمیت حزب کارگر در اذهان جمعی انگلیسی هاست.

این دوره از انتخابات عمومی ( پارلمانی ) انگلیس با انتخابات های گذشته یک تفاوت شکلی نیز دارد و آن آمریکایی برگزار شدن آن است که این موضوع نیز شانس حزب کارگر را برای خودنمایی و استفاده از ابزارهای قدرت برای بردن بازی کاهش خواهد داد و آن انجام مناظره های تلویزیونی است.

قرار است براون، "دیوید کمرون" رهبر حزب محافظه کار و "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس با حضور در جمع مردم و پاسخگویی به پرسش های آنها در مقابل دوربین های تلویزیون در فاصله چند هفته مانده به انتخابات عمومی، یک مناظره انتخاباتی برگزار کنند. انتخابات عمومی ( پارلمانی ) انگلیس قرار است پیش از تاریخ 3 ژوئن ( 13 خرداد 1389 ) برگزار شود.

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گزارش: حمداله عمادی حیدری