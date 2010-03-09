نوروز نماد یکتاپرستی ایرانیان است

دکتر امیر آشفته تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: ایرانی‌ها این روز را که مصادف با اول بهارگرفته‌اند گرامی می‌دارند. بنابراین واقعاً در نوروز باید لباس نو پوشید، شیرینی خورد، عیدی داد و عیدی گرفت و این روز را به این ترتیب گرامی داشت.

این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما را نیز چنین توصیف کرد: دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما این است که هم با فصل عوض می شود و هم هوا عوض می شود و هم اخلاق و رفتار عوض می‌شود. می گویند حالا که دیگر یکسال گذشت در امسال که از امروز شروع می‌شود با مردم آشتی باش و به آنها نیکی و خدمت کن و تا می‌توانی به کشورت خدمت کن و دوستش بدارو و یکی دیگر از دلایل ماندگاری نوروز این است که ایرانی است و رنگ ایرانی دارد. ما هرچه را رنگ ایرانی داشته باشد باید گرامی بداریم و عزیز بشماریم.

این محقق و پژوهشگر درمورد اینکه نوروز تا چه اندازه می‌تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد؟ نیز گفت: نوروز از لحاظ تاریخی برای ایرانیان فقط تغییر فصل و از لحاظ طبیعت نیست، زیرا ایرانی طبیعت پرست نیست ایرانی یکتا پرست است. زمانی زردشت را گرامی می‌داشت و به خداوند می گفت اهورامزدا حالا به خداوند می گوید الله . این مفاهیم همه اش یکی است و بخاطر اینکه ایران سرزمین ماست و ایران را گرامی می داریم آنچه که مربوط به سرزمین ماست آنها را هم گرامی می‌داریم.