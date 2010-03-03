برنامه های تبلیغات اسلامی مازندران در عیدنوروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام ناصر شکریان روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری این اداره کل افزود: به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 89 این اداره کل برنامه های ویژه ای را تدوین و اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: این اداره کل در سال جدید و به مناسبت فرارسیدن نوروز در تعطیلات این ایام برای رفاه حال مردم و مسافران نوروزی برنامه ها ی متنوعی را تنظیم و مصوب کرد.

شکریان تصریح کرد : تشکیل ستاد ویژه تسهیلات نوروزی ادارات تبلیغات اسلامی شهرها، شناسایی، بازدید و اعزام ائمه جمعه و جماعات و مبلغین به مساجدی که مردم در آن تردد دارند.

به گفته وی، هماهنگی با دانش آموزان هسته های فرهنگی جوان و نخبگان جوان و هیئات مذهبی جهت اجرای برنامه ها از جمله این برنامه است.

شکریان همچنین توزیع اعتبارات و محصولات فرهنگی همچون اهداء نهج البلاغه، مفاتیع الجنان، بنر، نصب تراکت و پارچه جهت تبریک و شعائر مذهبی در سطع شهرها و ارئه خدمات فرهنگی در سواحل دریا ، پارکها از دیگر برنامه های این اداره کل در تعطیلات نوروزی امسال است .

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز گفت: توسط اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و به مناسبت میلاد حضرت رسول(ص) و امام جعفرصادق(ع) تعداد 10 هزار پوستر به سراسر مازندران توزیع شد.

شکریان اظهار داشت: روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران این پوسترها را چاپ و در سطح هیئتها مذهبی، مراکز آموزشی و در معابر شهری و روستایی این استان توزیع کرده است.

وی تصریح کرد : این پوسترها با عنوان محمد شمع آفرینش در اندازه 30 در50 سانتی متر و در قالب تبریک میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) ، بیانی جذاب از آن حضرت و ابیاتی در وصف محمد(ص) طراحی شد .

وی بیان داشت: این تعداد پوسترها در روزهای نهم و دهم اسفند ماه سال جاری به ادارات و دفاتر تبلیغ اسلامی شهرهای این استان برای توزیع ارسال شد.