طرح نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های دام و طیور در کرج آغاز شد

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این طرح نظارتی ویژه با توجه به نزدیکی ایام نوروز و نیاز شهروندان به مواد پروتئینی آغاز شده تا 15 فروردین ماه سال آینده در این شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این طرح هفت اکیپ سه نفره شامل دامپزشک، کاردان و راننده به صورت مرتب از مراکز توزیع مواد پروتئینی بازدید می کنند که پیش بینی می شود این امر در افزایش سطح کیفی نظارتها تاثیر فراوانی داشته باشد.

این مسئول بیان کرد: غرفه های عرضه مواد پروتئینی، میادین میوه و تره بار، واحدهای صنفی در سطح شهر از جمله مراکزی است که اکیپهای یادشده بر سلامت محصولات عرضه شده آنها نظارت می کنند.

وی یادآور شد: در ایام نوروز بخش بهداشت، شبکه دامپزشکی به صورت کشیک تا 25 فروردین بر بهداشت مواد پروتئینی در این شهرستان نظارت خواهند داشت.

جمالی اضافه کرد: چندی قبل دامداریهای روستایی و عشایری کرج سم رایگان دریافت می کنند ضمن اینکه ارائه رایگان سم، شرایط مطلوبتری را برای کنترل آفات دام فراهم می کند و باعث می شود مشکلات دامداریهای روستایی و عشایری کاهش یابد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج از نیاز این شهرستان به برپایی 10 جایگاه عرضه بهداشتی دام خبر داد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچ یک از جایگاه های عرضه های دام در کرج بهداشتی نیست که این امر، ضرورت برپایی جایگاه های بهداشتی را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در زمینه برپایی این جایگاه های بهداشتی باید تا تیرماه اقدامات اولیه انجام شود که اخبار مربوط به این اقدامات به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.