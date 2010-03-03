محدودیت های ترافیکی در جاده های استان تهران اعلام شد

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براین اساس تردد انواع کامیونها به استثنای کامیونهای حامل مواد سوختی از ساعت 12 روز چهارشنبه 12 بهمن الی ساعت 23 روز پنج شنبه و جمعه 13 و 14اسفند ماه از ساعت شش صبح الی 23 از تهران به سمت آمل و بالعکس ممنوع است.

وی اضافه کرد: تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 14 تا 23 روز جمعه 14 اسفند ماه از رودهن به سمت آب اسک ممنوع و از ساعت 16 تا 24 همان روز رفت و آمد تمام وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی گفت : تردد کامیون ها به جز کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هراز از ساعت 12 تا 23 روز چهارشنبه این هفته و از ساعت شش تا 23 روز پنجشنبه و جمعه 13و 14اسفندماه ممنوع است.

وی افزود: تردد انواع وسایط نقلیه از محور کندوان ازساعت 13 تا 24روز جمعه 14اسفند ماه از کرج به سمت مرزن اباد ممنوع و از ساعت 15 و 30 دقیقه تا 24 همان روز از سمت مرزن آباد به طرف کرج یک طرفه خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: در زمان اجرای محدودیت ترافیکی تردد موتورسیکلتها در کلیه محورهای ارتباطی استان تهران ممنوع خواهد بود.

وی اضافه کرد: رانندگان وسایل نقلیه موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کرده باشند که در غیر این ‌صورت از حرکت آنان جلوگیری می شود.