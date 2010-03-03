به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مختار هاشمی متفکر و اندیشمند مسلمان ایرانی از دانشگاه نیوکاسل انگلستان در نشست علمی کنفرانس وحدت اسلامی مقاله ای باعنوان "چارچوبی برای حاکمیت خوب اسلامی در برابر فرقه گرایی" ارائه کرد.

وی در این مقاله با تأکید بر این که گوناگونی افکار، عقاید و تفاسیر از واقعیت اسلام حقیقـتی است تاریخی، گفت: این میراث منجر به بروز فرقه گرایی در درون حوزه فرهنگی گسترده امت اسلامی شده است. حاصل یک قصور تاریخی تمدن اسلامی ارائه تعریفی مبهم از "حاکمیت خوب" در عصر ما است. مقاصد شریعت یا اهداف اساسی مذهب می تواند چارچوبی جهت اجرای حاکمیت خوب ارائه کند و و در نتیجه نقش سنگ زیربنای وحدت را ایفا داشته باشد.

وی افزود: اگر بپذیریم اسلام تنها یک دین نیست، بلکه هم چنین راهی برای زندگی است، آن گاه این فرض به ما کمک خواهد کرد به مباحثی که پیرامون پایداری حیات در جریان است کمکی بکنیم.

سید مختار هاشمی هدف اصلی از نگارش مقاله خود را روشنگری در رابطه با چارچوب حاکمیت خوب اسلامی با نگاهی به شیوه حکومتی ایران دانست، چون بر اساس قانون اساسی ایران؛ اسلام منشأ اصول حاکمیتی و دولت است و برای رسیدن به هدف خود به بررسی مبنای دیدگاه معاصر اسلامی در رابطه با حاکمیت خوب و در نظر گرفتن عناصر اصلی چارچوب حاکمیت خوب اسلامی پرداخت.

دکتر سید مختار هاشمی عنوان کرد در این مقاله استدلال کرده است که دیدگاه اسلامی در رابطه با توسعه عمران قیاسی بوده شامل پنج ستون براساس قرآن و ستون پیامبراست، چارچوبی که می توان براساس آن توسعه پایدار در جهان اسلام رسید.

