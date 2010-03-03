لاریجانی میلاد پیامبر(ص) را به همتایان مسلمان خود تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام علی لاریجانی خطاب به همتایان وی در کشورهای اسلامی آمده است: در آن هنگامه تاریخ که شرک و جهل بر سلوک توحید ابراهیمی سایه افکنده، توحش بر مدنیت غلبه یافته، ظلم بر عدالت پیشی گرفته و یاس بر قلوب پارسایان سلطه یازیده بود، به ناگاه سفیر توحیدی، محمد امین(ص) همچو انفجار نور در ظلمت برانگیخته شد، یکتاپرستی را سرلوحه کرد و سیادت عدالت و اخلاق و دانایی را به بشریت نوید داد.

در ادامه می خوانیم : بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) میلاد باسعادت پیامبر اعظم را زیباترین نماد وحدت آحاد یکتاپرستان دانسته و به نام هفته‌ وحدت نامگذاری نمودند.

لاریجانی در پایان پیام خود رستگای و سعادت امت جهان اسلام را از خداوند متعال مسئلت نموده است.





