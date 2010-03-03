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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

در آستانه 17 ربیع الاول ؛

لاریجانی میلاد پیامبر(ص) را به همتایان مسلمان خود تبریک گفت

لاریجانی میلاد پیامبر(ص) را به همتایان مسلمان خود تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خجسته زاد روز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی پیامبر مکرم اسلام را به همتایان اسلامی خود تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام علی لاریجانی خطاب به همتایان وی در کشورهای اسلامی آمده است: در آن هنگامه تاریخ که شرک و جهل بر سلوک توحید ابراهیمی سایه افکنده، توحش بر مدنیت غلبه یافته، ظلم بر عدالت پیشی گرفته و یاس بر قلوب پارسایان سلطه یازیده بود، به ناگاه سفیر توحیدی، محمد امین(ص) همچو انفجار نور در ظلمت برانگیخته شد، یکتاپرستی را سرلوحه کرد و سیادت عدالت و اخلاق و دانایی را به بشریت نوید داد.

در ادامه می خوانیم : بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) میلاد باسعادت پیامبر اعظم را زیباترین نماد وحدت آحاد یکتاپرستان دانسته و به نام هفته‌ وحدت نامگذاری نمودند.

لاریجانی در پایان پیام خود رستگای و سعادت امت جهان اسلام را از خداوند متعال مسئلت نموده است.
 
 

کد مطلب 1045236

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