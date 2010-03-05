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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۱

"فیلسوفان چه می‌دانند" منتشر شد

کتاب "فیلسوفان چه می‌دانند" اثر گری گاتینگ از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه تحلیلی معاصر می‌پردازد.

برخی معتقدند فلسفه برخلاف وعده‌اش نتوانسته سؤالهای اساسی اخلاق و پرسشهای مربوط به حوزه مذهب را پاسخ دهد.

جمعی می‌گویند فلسفه نتوانسته به یک دانش انباشتی بینجامد به گونه‌ای که صحبت از یک رشته علمی کرد.

نویسنده این دیدگاه را با بررسی موضوعاتی که فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار داده به چالش می‌کشد.

وی برای اثبات مدعای خود به کارهایی که فیلسوفانی چون کواین، کریپکی، لوئیس، چالمرز، پلنتینگا، کوهن، رالز و رورتی انجام داده‌اند،  پرداخته و معتقد است این فیلسوفان توانسته‌اند شاکله یک معرفت بشری و رشته علمی را بنا کنند.

گری گاتینگ استاد دانشگاه نتردام است.

کد مطلب 1045237

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