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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

مازندران پنج درصد کلاسهای درس تخریبی کشور را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران با اشاره به وجود شش هزار مدرسه تخریبی در استان اظهار داشت: این استان رتبه پنجم تعداد مدارس تخریبی کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان ظهر چهارشنبه در همایش یکروزه بانوان خیرمدرسه سار کشور در سالن هراتی ارشاد مازندران اظهار داشت: خیران مازندرانی از ابتدای فعالیت این مجمع 130 میلیارد تومان کمک کرده اند

وی خاطر نشان کرد: نقش بانوان در امور خیریه پررنگ است و خیران مدرسه ساز هیچ منتی بر گردن کسی ندارند.

وی افزود: دغدغه رشد و اشاعه فرهنگ ایرانی و اسلامی و عملکرد این اداره در جذب و نگهداری خیران با رشد حدود 5 درصدی کمک خیران روبه رو شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران اذعان داشت: مازندران در تحقق تعهدات خیران در رتبه برتر کشوری قرار دارد و بیش از 92 درصد تعهدات جشنواره دهم محقق گردیده است.

نبیان افزود: این تعهدات شامل ساخت مدرسه و کلاسهای درس، خرید تجهیزات و اهدا زمین و وجه نقد است.

وی به فعالیت 700 خیر مدرسه ساز در استان اشاره کرد و گفت: میزان اعتبار تعهد شده از سوی خیران مدرسه ساز استان در یازدهمین جشنواره تجلیل و تکریم خیران مدرسه ساز در سال جاری برگزار شده که حدود 32 میلیارد تومان می باشد.

نبیان با اشاره به 131 هزار و 935 کلاس تخریبی در کل کشور اظهار داشت : مازندران با 6 هزار و 411 کلاس تخریبی حدود 5 درصد از کل کلاس های تخریبی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تاکنون بیش از 60 درصد از پروژه های تعهد شده طرح تخریب و بازسازی ، تحویل شده ضمن آنکه در استان 141 کلاس بیش از اعتبار ابلاغی پروژه آغاز شده است.

مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران گفت: تعداد 106 پروژه با اعتبار 19 میلیارد و 800 میلیون تومان در شش ماهه نخست انجام شده است. 

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در همایش اظهار داشت:پیام این همایش زن و کار نیک است و وقتی این دو با هم باشند معنای جدید جایگاه زن در انقلاب اسلامی نسبت به تصور جهانی متبلور می شود.

عبدالوحید فیاضی اظهار داشت : زنان جامعه ما و زنان عالم باید بدانند آنچه که دارند وامدار شریعت نبوی و ظهور رسول اکرم در تاریخی سراسر از شرارت است.

وی افزود: گمان باطلی است که امروز فکر کنیم نحله های منحطی مانند تفکر فمنیزم داعیه دار شرافت زن است .

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران خاطرنشان ساخت: آنچه که امروز به عنوان کرامت زن در دنیا مطرح است ، یک پساب حداقلی از دریای بی کران رحمت خداوند از رسالت رسول اکرم است.

فیاضی گفت: یک اندیشه نیکوکارانه و خیرخواهانه باید به چون دانه ای گندم رشد یافته و تکثیر شود.

کد مطلب 1045241

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