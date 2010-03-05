برخورد با بکارگیری روشهای نامتعارف در کمپهای ترک اعتیاد

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بخش درمان معتادان 97 مرکز ترک اعتیاد سرپایی، 9 مرکز بستری و پنج مرکز ترک اعتیاد دولتی در سطح استان تهران فعال هستند، اظهار داشت: در سالجاری برای 50 مرکز ترک اعتیاد مجوز تأسیس و فعالیت صادر شده و 10 مرکز دیگر تا پایان سال مجوز تاسیس و فعالیتشان صادر خواهد شد.

وی همچنین از ساماندهی مراکز ترک اعتیاد، تعطیلی و پلمپ مراکز و کمپ های غیرمجاز و صدور مجوز برای 10 کمپ تا پایان سال در سطح استان تهران خبر داد.

مشاور استاندار تهران در ادامه بیان داشت: از تعداد مراکز فعال در سطح استان هفت مرکز به صورت شبانه روزی و 17 مرکز اقامتی به صورت گذری و موقت ( ترک اعتیاد"DIC" ) فعالیت می کنند.

عرفان منش در مورد مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز گفت: استانداری، نیروی انتظامی، فرمانداریها و سازمان بهزیستی در صورت مشاهده هرگونه مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد با همکاری و هماهنگی اقدام به پلمپ مراکز می کنند ولی این شناسایی نیازمند همکاری مردم در معرفی مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد است.

عرفان منش با اشاره به ظرفیت بالای کمپهای قانونی اظهار داشت: استان تهران پذیرای معتادان استانهای همجوار برای ترک اعتیاد است.

عرفان منش تاکید کرد: با بیان اینکه در شهرستانهای استان تهران فرمانداریها با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی متولی نظارت و کنترل کمپهای ترک اعتیاد شده اند.

وی خانواده و مدرسه را عمده ترین نهادهای مؤثر در فرهنگ سازی و پیشگیری در امر اعتیاد عنوان کرد و افزود: باید فرهنگ سازی در جامعه به صورتی نهادیه شود که معتاد احساس حقارت کرده و به صورت اختیاری وارد کمپهای ترک اعتیاد شود.

