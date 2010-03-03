رمان جورابچیان"به وقت بهشت" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رمان جورابچیان دارای چهار فصل است که هر کدام نام یکی از فصلهای طبیعت را با خود گرفتهاست.
این رمان درباره زندگی دختری به نام ترلان است که در آغاز زندگی زناشویی خود دچار وضعیتی جدید میشود و همین امر بر کل زندگیاش تاثیر میگذارد.
نویسنده در "به وقت بهشت" سعی دارد بدون اینکه بر انگارهای فیمینیستی تاکید داشتهباشد رمانی زنانه و زن محور خلق کند.
در این رمان میخوانیم: تلفن چند بار زنگ میخورد. دو شاخه را از پریز میکشم و به سفره روبهرویم نگاه میکنم. سیب و ساعت و آینه و قرآن. سرکه و سماق هم داشتم اما بو میداد. به حافظ توی کتابخانه نگاه میکنم و از یوسف گمگشته و باز آمدنش حرصم میگیرد. زل میزنم به تلویزیون که شمارش معکوس میدهد و از جایم جم نمیخورم. توپ میترکانند و سال جدید آغاز میشود. روی گونههایم دو جاده گرم باز میشود. سال گذشته مثل فیلم جلو چشمم میآید. آمدنت. خندیدنت. نگاه کردنت.
کتاب "به وقت بهشت" با شمارگان 2200 نسخه در 349 صفحه و به قیمت 7000 تومان منتشر شدهاست
نظر شما