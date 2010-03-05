محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره طرح کاهش سطح روابط با انگلیس گفت: آنچه که امروز مطرح می شود در زمینه کاهش سطح روابط سیاسی است و چنانچه قرار باشد این امر به مناسبات اقتصادی تسری پیدا کند باید مورد بررسی جدی و تصمیم گیری خاص قرار گیرد.



وی با تاکید بر اینکه تحریم اقتصادی به همه طرفها آسیب می رساند، گفت: استفاده از این ابزارها تنها در زمانی قابل توجیه است که بخواهیم به یک محدودیت اقتصادی پاسخ دهیم، در غیر این صورت قاعده عمومی این است که فعالان اقتصادی گزینه های متنوعی در دسترسشان باشد و به واسطه آن بتوانند در بستر بالندگی کشور را مهیا کنند.



نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که آیا فعالان اقتصادی ایران تمایل خود را برای همکاری با اروپا و انگلیس از دست داده اند، گفت: تغییراتی را در جهت گیری تجارت جهانی شاهدیم و این نیز بر صحنه تجارت ایران تاثیر گذاشته است.



وی افزود: در این معادلات سهم کشورهای شرق آسیا در حال افزایش است و در رابطه با تجارت ایران نیز شرکای جدیدی از شرق آسیا سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند.



رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: طبعا فعال اقتصادی هیچ زمان با محدودیتها راکد نمی ماند و به گزینه های دیگر متمایل می شود و لذا بهترین تجلی آن را می توان در رشد جهشی مبادلات اقتصادی ایران با چین دید.



وی درعین حال افزود: اما باید بگذاریم این انتخاب کماکان برای مدیران اقتصادی کشور گشوده باشد که بر اساس مصالح اقتصاد کشور عمل کنند.