18 هزار مددجوی کمیته امداد آموزشهای فنی و حرفه ای دیدند

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تفاهمنامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران به منظور بهره مندی بیشتر مددجویان کمیته امداد این منطقه از امکانات آموزشی این نهاد منعقد شده است.

وی ادامه داد: در این تفاهمنامه، کمیته امداد مجاز به بهره گیری از امکانات فنی و حرفه ای از قبیل آموزش رایگان، تخصیص 10درصد سهمیه از امکانات آموزشی مراکز مجهز فنی و حرفه ای و انجام آزمون رایگان شده است.

این مسئول بیان کرد: ارائه تاییدیه مهارت علمی برای مددجویان کم سواد و امکان استفاده رایگان از تیم سیار آموزش فنی و حرفه ای در مکانهای مورد نظر از دیگر موارد در این زمینه است.

شیری اظهار داشت: کمیته امداد همواره سعی براین دارد که اصولی ترین و شایسته ترین خدمات را نسبت به مددجویان تحت حمایت انجام دهد بر همین اساس طرحها و فعالیتهای خودکفایی را در راس برنامه های خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت آمیز طرحهای حمایتی و اشتغالزایی نهاد مردمی کمیته امداد منوط به ارائه امکانات بیشتر از سوی سایر دستگاه های اجرایی است.

شیری در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه ماهدشت کرج نیز بیان کرد: این کمیته با تشکیل بخشهای مختلف اقتصادی سعی در خودکفا کردن محرومان داشته به گونه ای که 233 مورد وام قرض الحسنه و کارگشایی به مبلغ 1.4 میلیارد ریال طی سال گذشته برای خودکفایی مددجویان پرداخت کرده است.

این مسئول عنوان کرد: تعداد سه هزار و 247 خانوار که شامل شش هزار و 863 نفر هستند، تحت پوشش کمیته امداد شاخه ماهدشت قرار دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: حفظ کرامت افراد، اتکای محرومان به دسترنج خود و نیز داشتن زندگی سالم و آبرومند از اهداف اجرای طرح خودکفایی، اشتغالزایی و کاهش فقر و محرومیت است.