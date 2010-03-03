جاسوس سابق انگلیس به اتهام فروش اطلاعات محرمانه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این فرد که "دانیال هاگتون" نام دارد متهم به کپی اطلاعات فوق سری و تلاش برای فروش آن به قیمت دو میلیون و 900 هزار دلار است.

وی زمانی بازداشت شد که سرویس های اطلاعاتی انگلیس به عنوان خریدار این اطلاعات وارد معامله با وی شدند.

هاگتون دارای ملیت انگلیسی-هلندی است و از دسامبر 2007 تا می 2009 برای MI6 کار می کرد.

به نوشته این خبرگزاری، هاگتون در دادگاه بر اساس دو اتهام محاکمه می شود ابتدا دزدی اطلاعات و سپس زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به اطلاعات محرمانه انگلستان.