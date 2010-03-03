ساخت راه آهن قزوین-رشت-آستارا در مرحله سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر مجید اسعدی در حاشیه جلسه اختتامیه و امضای یادداشت تفاهم چهارمین اجلاس همکاریهای حمل ‌ونقل ایران و روسیه این نشست را چهارمین نشست مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه دانست و تفاهمات به عمل آمده در آن را مطلوب ارزیابی کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه از جمله این تفاهمات به افزایش تعداد یخ‌شکن‌ها در بنادر آستاراخان و اولیا اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه شرایط مناسب برای کشتی‌های ایرانی که در شرایط نامناسب آب‌وهوایی روسیه در فصل زمستان در بندر آستارخان متوقف می‌شوند، فراهم خواهد شد.

وی در ادامه از سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های خصوصی ایران و روسیه بر اساس تفاهم به عمل آمده خبر داد و از موارد آن به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کشتی‌های فری‌برد بین بنادر ایران و روسیه اشاره کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه اظهار داشت:‌ طبق تفاهمات دو کشور، طرف روسی اقدامات اولیه را برای تأسیس کارخانه ریل در ایران را فراهم می‌کند.

اسعدی با بیان اینکه در دو زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی مراودات مناسبی بین دو کشور ایران و روسیه برقرارشده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران در موقعیت مناسب ترانزیت کالا قرار دارد می‌تواند به عنوان کشوری استراتژیک برای اتصال کریدور شمال به جنوب هرچه بیشتر مطرح باشد.

وی در ادامه به ساخت راه آهن قزوین-رشت-آستارا اشاره و اعلام کرد: در حال حاضر مطالعات قسمتی از پروژه که مربوط به ایران است انجام شده و در حال طی کردن مراحل سرمایه گذاری آن هستیم.

وی با بیان اینکه طرف روسی نیز در حال فراهم کردن مقدمات کار است، اظهار داشت: در صورتیکه این اتفاق بیافتد اتصال ریلی کریدور شمال-جنوب در آینده نزدیک انجام خواهد شد.