پارلمان اوکراین تیموشنکو را از نخست وزیری برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با تصویب پارلمان اوکراین "یولیا تیموشنکو" از نخست وزیری برکنار شده و دولت وی فروپاشید.

بر این اساس 243 تن از نمایندگان پارلمان اوکراین با دادن رای عدم اعتماد به تیموشنکو راه را برای قدرت گیری حزب "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهور جدید اوکراین هموار کردند.

یانوکویچ در انتخابات ماه گذشته اوکراین توانست با فاصله بسیار اندکی بر تیموشنکو پیروز شود که این امر موجب شکایت نخست وزیر به دادگاه قانون اساسی و سپس انصراف وی از این شکایت شد.

طبق قوانین اوکراین رای تنها 226 نماینده از مجموع 450 نماینده پارلمان این کشور موسوم به "ورکونا رادا" برای رای عدم اعتماد به دولت کافی است.

به این ترتیب از نظر قانونی دولت اوکراین دیگر قدرت اجرایی ندارد، اما تا زمان روی کار آمدن دولت جدید به فعالیت خود ادامه می دهد. تیموشنکو پیشتر اعلام کرده بود که به محض رای عدم اعتماد پارلمان از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

خاطرنشان می شود که نخست وزیر اوکراین روز سه شنبه از انحلال ائتلاف نارنجی این کشور و سقوط دولت خبر داد و با این اقدام وی راه برای "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهور جدید اوکراین برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی باز شد.

با برکناری تیموشنکو از نخست وزیری در حقیقت انقلاب نارنجی که با حمایت غرب در اوکراین رخ داد به پایان راه خود رسیده است.