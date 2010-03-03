نباید آموزش در مدارس تنها مبتنی بر محوریت کتاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت ‌الاسلام محی ‌الدین بهرام محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در ارومیه افزود: ابزار رسانه بهترین وسیله در جهت ارتقای فرآیند یاددهی و یادگیری آموزشی است.

وی با بیان اینکه رشد و شکوفایی کشور در گرو توسعه آموزش و پرورش است خاطرنشان کرد: هیچ جامعه و تمدنی در جهان بدون پشتوانه فرهنگ و تعلیم و تربیت شکوفا نشده و پایدار نمی ماند.

حجت الاسلام محمدیان ادامه داد: اگر مربیان ما بتوانند ارزش ها و اصول اسلامی را در وجود دانش آموزان نهادینه کنند به یکی از رسالت های مهم آموزشی خود دست یافته اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار داشت: اگر شخصیت انسانی در جامعه ای توسعه نیابد آن جامعه به توسعه پایدار نخواهد رسید.

حجت الاسلام محمدیان گفت: در عصر حاضر باید تکنولوژی را در خدمت امر آموزش و تربیت بکار گیریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: رسانه ها بهترین ابزار برای نفوذ فرهنگ و باورها در جوامع است.

احمد محمودزاده افزود: آموزش و پرورش می تواند از طریق مدیریت رسانه ها در زمینه تربیت، خلاقیت و نوآوری آموزشی و انتقال مفاهیم در حوزه فرهنگ تحول اساسی ایجاد کند.

وی، جشنواره فیلم رشد را فرصت مناسبی برای انتقال پیام های تربیتی و آموزشی به دانش آموزان توصیف کرد.

سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد بعد از چهار روز با تجلیل از برگزارکنندگان این جشنواره در ارومیه به کار خود پایان داد.

جشنواره بین المللی رشد با پخش 97 فیلم آموزشی در قالب فیلمهای کوتاه، بلند، مستند، نماهنگ، انیمیشن در 10 شهرستان آذربایجان غربی میزبان دانش آموزان این استان بود.