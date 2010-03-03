به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از پانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانگ کاوی مالزی امروز چهارشنبه در مسیر145 کیلومتری پکان - مرسینگ برگزار شد که در نهایت رکابزنانی از استرالیا اول و دوم و ورزشکاری از اوکراین در مکان سوم ایستاد.

حسین ناطقی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی و "توبیاس ارلر" از تیم پتروشیمی تبریز هر دو با زمان 3 ساعت و 16 دقیقه و 27 ثانیه به عنوان بهترین رکابزنان کشورمان در مکانهای هفتم و نهم ایستادند.

رکابزنان پتروشیمی تبریز به ترتیب مهدی سهرابی 32، "آندری میزاروف" 45، حسین عسگری 48، احد کاظمی 62 و قادر میزبانی هفتادو نهم شدند.

از تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز امیر زرگری 50، فرشاد صالحیان 53، "تونتوسوسانتو" 55 و عباس سعیدی تنها هشتاد و پنجم شدند.

در رده بندی تیمی تا پایان مرحله سوم تیم های آفریقا و استرالیا اول و دوم شده و تیم پتروشیمی با زمان مشابه تیم اول 35 ساعت و 24 دقیقه و 48 ثانیه عنوان سوم را برای خود حفظ کرده است. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز با یک پله صعود عنوان سیزدهم را از آن خود کرد.

در بخش بهترین رکابزن" توبیاس ارلر" از تیم پتروشیمی تبریز برای دومین روز پیراهن طلایی را از آن خود کرد و فردا با این پیراهن رکاب خواهد زد. در بخش امتیازی"مانان" از مالزی پیراهن رنگ آبی را برتن خواهد. پیراهن کوهستان نیز به رکابزنی از استرالیا رسید.

مرحله چهارم تور مالزی فردا (پنجشنبه 13 اسفندماه) در مسیر 5/163 کیلومتری مرسینگ- پاریت سولانگ برگزار می شود. پانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری لانگ کاوی مالزی با حضور 112 رکابزن از 20 تیم آسیایی، اروپایی، آفریقایی واسترالیایی در 7 مرحله پیگیری می شود.