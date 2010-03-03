روابط داخلی اعراب در مرحله مخاطره آمیزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، "عمرو موسی" روز گذشته در شانزدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمان های عربی در قاهره، اظهار داشت: بحران روابط میان اعراب راه دخالت های بین المللی و منطقه ای را در مسائل مهم خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین باز کرده است.

وی تاکید کرد: اسرائیل نیز با سوء استفاده از اختلافات اعراب، طرح های خود را در زمینه از بین بردن فرصت های صلح اجرایی می کند.

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اظهار داشت: آنان همچنان به یهودی سازی قدس، هتک حرمت به مسجد الاقصی و شهرک سازی ادامه می دهند.