نقطه نهایی دیپلماسی جمهوری اسلامی بر پایه حکومت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ضمن تبریک میلاد پیامبر(ص) و امام صادق (ع) به تشریح و تبیین مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار داشت : توحید اولین اصل اندیشه و مکتب ملت ایران است یعنی اساس حاکمیت متعلق به خداوند متعال است. معتقدیم که خدای متعال باید حاکم باشد و احکام الهی در عالم جاری شود از این رو سیاست خارجی کشورمان نیز باید به سمتی حرکت کند که همه زندگی بشریت تحت حاکمیت خدا و فرهنگ الهی اداره شود.

رئیس‌جمهور برابری بین انسانها را از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: از نگاه ایران همه انسان ها محترم هستند مگر علیه ارزش های الهی طغیان کنند. همه بشریت از حقوق اساسی یکسان و حق زندگی در جامعه سعادتمند و سرشار از عدالت و پاکی برخوردار هستند.

دکتر احمدی‌نژاد برپایی عدالت را از مبانی سیاست خارجی کشورمان برشمرد و اظهار داشت: حتی در شرایطی که طرف مقابل کشورمان در موضع ضعف قرار داشته باشد حق نداریم به ناحق موضوعی را علیه آن تحمیل کنیم. در سیاست خارجی صداقت، عدالت و احترام به آحاد انسانها باید مورد توجه جدی باشد. جمهوری اسلامی حق ندارد اقدامی را حتی برای دشمنان خود برخلاف عدالت انجام دهد.

گسترش عدالت و دوستی از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است

رئیس‌جمهور گفت: گسترش عدالت و دوستی یکی دیگر از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و باید حرکت ما به خاطر پایه عشق و محبت انسانها باشد. نگاهمان به توافق نامه هایی که با سایر کشورها صورت می گیرد، به خاطر داشتن نفوذ سیاسی نیست بلکه هدف اصلی عشق و محبت به انسانها و رفع نیاز آنها است.

وی افزود: نباید کسی خیال کند چون دولتمردان آمریکایی در دهه های متوالی علیه ملت ایران ظلم کرده اند ما نیز نسبت به مردم آمریکا کینه داریم.

از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، پاکی و معنویت است

دکتر احمدی‌نژاد پاکی و معنویت را از مبانی دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ابزار اثر گذاری ملت ایران در محیط بین الملل با کشورهای غربی متفاوت است. سفیر جمهوری اسلامی ایران باید اهل معنویت و پاکی و عشق و عدالت باشد تا بتواند از فعالیت های خود نتیجه مثبت بگیرد.

رئیس‌جمهور پیروی از خط نورانی امامت و ولایت را یکی از مهمترین مبانی سیاست خارجی کشورمان دانست و اظهار داشت: نظام سرمایه داری و مادی ملت ها را به پرستش بت سرمایه داری و پذیرش فرمانروایی خود در دنیا دعوت می کند و در مقابل ملت ایران بشریت را به خط نجات بخش امامت و ولایت رهنمون می کند واین جزء مزیت های کشورمان است و حاکمیت امام و انسان کامل باید به آرمان بلند بشریت در جهان تبدیل شود و این همان چیزی است که باعث محبوبیت ملت ایران در جهان و نفرت انسانها از نظام سرمایه داری شده است.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران میخواهد با همه کشورهای جهان رابطه داشته باشد اظهار داشت: اساس خارجی کشورمان بر ارتقای ارتباطات با دنیا است مگر آنکه برخی کشورها اصرار داشته باشند خودشان را از دایره دوستی و لطف ملت ایران خارج کنند و در این میان البته رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و آن را از اساس جعلی و نامشروع می دانیم .

نقطه مطلوب ، رسیدن انسانها به بالاترین قله های علمی است

رئیس‌جمهور تعالی پیشرفت را از دیگر مبانی سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: نقطه مطلوب ما رسیدن انسانها به بالاترین قله های علمی و فناوری است بنابراین در هر کجای دنیا اگر اقدامی در این راستا انجام شود باید مورد حمایت قرار دهیم البته باید توجه داشت که بردار سیاست خارجی کشورمان فقط به سمت ملت ایران نیست بلکه تعالی و پیشرفت کل بشریت مد نظر است.

ملت ایران مدافع همه مظلومین جهان است

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالمان را از مبانی و اصول مهم سیاست خارجی کشورمان دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا نباید کوچکترین ظلمی به انسانها مورد تایید قرار گیرد. ملت ایران مدافع همه مظلومین جهان است و ماموریت سفرا این است که با نگاه جامع همه ملت ها را زیر چتر الهی بکشانند. چرا که امروز جایگاه ایران نمایندگی کل عالم است.

وی با بیان اینکه غرب اساس روابط اجتماعی را در تنازع برای بقا می داند، گفت: روشن است که سیاست خارجی کشورمان در نقطه مقابل غرب قرار دارد و مبانی و منابع اقتدار ملت ایران به کلی با غرب متفاوت است و این چیزی است که همگان بر موضوع هسته ای آن را کاملا مشاهده کرده اند.

رئیس جمهور مبانی اقتدار ملت ایران دلهای ایمانی ملت ها دانست و گفت: چنین اقتداری نقطه اتکا و اقتدار ملت ایران است. نظام سرمایه داری به دنبال حداکثر سازی سود مادی است اما ما معتقد به اجرای عدالت هستیم اگر چنانچه اعتقادات و مبانی ارزشی مان با سود مادی تداخل پیدا کند بدون تردید ارزش ها ترجیح دارد ما خواهان امنیت و صلح و دوستی برای همه ملت ها هستیم.

خلقت عالم بدون حکومت جهانی بی مفهوم است

دکتر احمدی‌نژاد خلقت عالم را بدون حکومت جهانی بی مفهوم دانست و گفت: همه پیامبران به حکومت و انقلاب آخر وعده داده اند وامروز باید متوجه بود که در متن انقلاب آخر قرار داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جایگاه ایران به لحاظ سیاسی نسبت به دهه ها و سده های گذشته در بهترین وضعیت قرار دارد، گفت: بزرگترین موانع تاریخ در برابر حاکمیت حق در حال اضمحلال هستند و حتی اگر هیچ اقدامی انجام ندهیم و به درستی در موضع خود بایستیم آنها رفتنی هستند.

وی افزود: زمانی که یک اندیشه و تمدن برای پیشبرد اهداف خود در دنیا به سلاح و قدرت نظامی متوسل می شود این نشان دهنده آغاز نابودی آن اندیشه است.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به سفرا و نمایندگی های ایران در خارج از کشور در ادامه از سفرا خواست نگاه کلان و اشراف کامل به دنیا داشته باشند و بدانند که با چنین نگاهی بر پیچیدگی های معمول ، سردرگم نخواهند شد. اگر چنانچه وظیفه خود را به درستی انجام دهیم هر اتفاقی هم بیفتد بدون تردید به نفع آرمان ها و ملت ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظامات جهان در حال تغییر است، اظهار داشت : در شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران نقطه تعادل است و هر که با ایران باشد پیروز خواهد بود .

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی رو به فروپاشی است ، اظهار داشت : رژیم صهیونیستی تنها راه نجات خود و جبران شکست های گذشته را از طریق جنگ و حمله به ملت ها می داند .

رئیس جمهور ادامه داد: رژیم صهیونیسیتی ستون فقرات استیلای نظام سلطه است و به همین دلیل است که نظام سلطه بقای خود را در بقای رژیم صهیونیستی می داند واز او دفاع می کند .

در ابتدای این دیدار تعدادی از سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود درباره حوزه مسوولیت خود پرداختند.