بحرانهای جهان اسلام باید مورد بررسی قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صباح زنگنه عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنرانی خود با عنوان "کانونهای بحران در جهان اسلام و ویژگی های آنها" در بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار داشت: بحرانهایی که جهان اسلام با آن رو به رو است در برخی خصوصیات با یکدیگر مشترک و در برخی دیگر با یکدیگر متفاوت هستند نمی توان اختلافات و مشترکات این بحران ها را به یکدیگر تعمیم داد.

وی افزود: یکی از مسائل حائز اهمیت این است که بیشتر این بحرانها در آفریقا و آسیا اتفاق می افتند و این دو قاره ای است که مملو از مسلمان است و این امر یکی از نقاط اشتراک این بحران ها است.

دکتر زنگنه گفت: تلاشهایی برای ایجاد فتنه های فرقه ای و نژادی در برخی نقاط صورت می گیرد اما این بحرانها بیشتر در دوره های زمانی و مکانی مشخصی بالا رفته و در دوره های زمانی و مکانی مشخص دیگری کاهش می یابند.

عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: اگر این بحرانها را به درستی بررسی کنیم می توان کلید راه حلی برای آنها یافت.

دکتر زنگنه گفت: باید تلاش کنیم این مشکلات حل شود. شرایطی موضوعی و طبیعی موجب کاهش و افزایش این بحران ها می شود ، برای مطالعه این حالات به این نتیجه رسیده ام که شرایط ذاتی نمی تواند به طور ضروری عامل فتنه های فرقه ای و مذهبی باشد بلکه شرایط موضوعی خود باعث ایجاد این بحران ها در نقاط مختلف جهان اسلام شده است.

وی با اشاره به خصوصیات و شرایط این بحرانها در کشورهای مختلف گفت: نشانه هایی که موجب متمایز شدن این حالات بحرانی است باید مورد بررسی قرار گیرد. هرچه سطح آگاهی مردم بیشتر باشد سطح بحرانها پایین می رود. ارتباط مادی موجود میان دین و کشورها نیز از این طریق مشخص می شود.

دکتر صباح زنگنه گفت: بحرانها در برخی کشورها براساس تغییرات و تحولات سیاسی صورت می گیرد. وجود ریشه های فرهنگی مسالمت آمیز و متسامح در برخی کشورها و نبود این جو در برخی دیگر و وجود جو عرفانی و روحانی در به وجود آمدن این بحرانها و سطح آنها تأثیرگذار است.

زنگنه گفت: بررسی حالات و ویژگی های بحرانها در برخی کشورها نمی تواند کانون بحرانهای کشورهای دیگر را هم مشخص کند، بلکه شرایط موجود در آن کشورها تعیین کننده میزان بحرانها است و باید هرکدام از این بحرانها به صورت جدا گانه از سوی افراد فرهیخته بررسی شود و برای رسیدن به راه حل درست اقدام مقتضی انجام شود. چرا که در این صورت فتنه از میان رفته و وحدت حاکم می شود.