توسعه آموزشهای مشاغل خانگی در دستور کار فنی و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، امیرمحمد پرویز روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز سنجش و مهارت فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان و مرکز شماره یک زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: ضروری است مسئولان مراکز فنی و حرفه ای استان نیز مشاغلی را که می توان در خانه ها ایجاد کرد شناسایی کنند .

وی خاطرنشان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای توسعه مهارت آموزی در سال آینده تجمیع آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کشور را به منظور جلوگیری از موازی کاری در این حوزه در دستور کار قرار داده است .

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: اکنون دستگاههای متعددی در کشور کارهای موازی در حوزه مهارت آموزی انجام می دهند که خروجی آنها حتی جوابگوی نیاز خود دستگاه نیست .

وی با اشاره به اینکه، بحث تجمیع آموزش های فنی و حرفه ای کشور تحت عنوان سازمان ملی مهارت مورد موافقت دولت و نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: به طور قطع این طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت .

پرویز با اشاره به بیکاری در کشور تصریح کرد: سرمنشأ بیکاری فقدان توانمندی و مهارت آموزی افراد است و اگر مهارت و توانمندی افراد تقویت شود، بیکاری در جامعه ریشه کن خواهد شد و در سایه مهارت آموزی، بهره وری افزایش می باید و اتلاف منابع از بین خواهد رفت، هزینه ها کاهش خواهد یافت و خوداتکایی و خوداشتغالی برای افراد ایجاد می شود و اعتماد به نفس افراد افزایش می یابد .

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین با اشاره به فقدان مهارت لازم جمع کثیری از دانش آموختگان دانشگاههای کشور برای احراز شغل در بازار بیان کرد: آنچه در دانشگاهها تدریس می شود، مباحث نظری است لذا فرد بی سوادی که مهارت حرفه ای داشته باشد، شانس اشتغال و وارد شدن به بازار کار برای وی در مقایسه با فرد تحصیلکرده فاقد مهارت لازم بیشتر است.

امیرمحمد پرویز تأکید کرد: باید بیاندیشیم تاکنون تا چه اندازه از طریق القای دانش توانسته ایم مشکل بیکاری جامعه را حل کنیم لذا اگر ما مرز بین دانش و توانش را تفکیک کنیم آن موقع خواهیم توانست در سایه مهارت آموزی نیروی انسانی را توانمند بسازیم .

وی عنوان کرد: راهکار دیگری که مسأله بیکاری را حل می کند، توسعه آموزش های مشاغل خانگی است که در دستور کار این سازمان برای سال آینده قرار گرفته است و ضروری است مسئولان مراکز فنی و حرفه ای استان نیز مشاغلی را که می توان در خانه ها ایجاد کرد شناسایی کنند و اگر این اتفاق بیافتد دیگر نیازی به ایجاد سوله یا کارگاههای آنچنانی با هزینه بالا نیست .

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: یک فرد میتواند با گذراندن دوره مهارتی دو یا سه ماهه، یک کارگاه چند میلیونی را در خانه خودش به وجود آورد که این مهم اثرات بسیار مطلوبی خواهد داشت و در اقتصاد خانواده و در کلان در اقتصاد کشور تأثیر گذار است و فرد می تواند یک شغل پر درآمد را برای خود ایجاد کند .

امیر محمد پرویز اعلام کرد: براساس تفاهم نامه ای که این سازمان با صندوق مهر امام رضا (ع) منعقد کرد تمام کسانی که در حوزه مشاغل خانگی می توانند فعالیت کنند، مورد حمایت این سازمان قرار خواهند گرفت .

وی اضافه کرد: در سیاست توسعه مشاغل خانگی، افراد معلول هم می توانند فرصت شغلی برای خود بدست آورند .

پرویز همچنین گفت: در نظر داریم تمام کسانی که دارنده گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند، تسهیلات ویژه ای در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانیم فرهنگ مهارت آموزی را در کشور گسترش دهیم .

وی افزود: آموزش روستایی یکی دیگر از دغدغه های دیگر ما هست که باید به آن پرداخته شود لذا صد درصد آموزش هایی را که برای روستائیان ارائه می شود، به صورت رایگان خواهد بود .

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای اظهار داشت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای می تواند کشور را در ثبات امنیت یاری کند، لذا باید در راستای ارتقای سطح مهارت آموزی و ترویج فرهنگ آن در جامعه تلاش کرد و تمام مسئولان فنی و حرفه ای، کارآموزان، حوزوی ها و فعالان سیاسی کشور باید دست در دست یکدیگر دهند تا فرهنگ مهارت آموزی را در سطح جامعه گسترش دهند .

پرویز با اشاره به پراکندگی جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و فقدان دسترسی افراد به مراکز آموزش فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد: ضروری است اداره کل فنی حرفه ای سیستان و بلوچستان پس از نیازسنجی شغلی در هر منطقه، مراکز آموزشی را بر همین اساس در شهرستانها ایجاد کند .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: مرکز سنجش و مهارت فنی و حرفه ای استان، بزرگترین مرکز سنجش آموزش مهارت های فنی و حرفه ای شرق کشور و مجهزترین مرکز در میان کشورهای همسایه شرق ایران است که الگویی در حوزه مهارت آموزی برای کشورهای افغانستان و پاکستان به شمار می رود.

محمد میرفتح اللهی با اشاره به اینکه، این مرکز از مصوبات سفر نخست رئیس جمهوری به استان است که بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و تجهیزات آن هزینه شده است، افزود: مرکز سنجش آموزش مهارت های فنی و حرفه ای استان در زمینی به گستره شش هزار مترمربع در قالب هشت کارگاه در بخش های صنعت و رایانه در مجموعه بزرگی بنام خلیج فارس احداث شده است که ظرفیت برگزاری آزمون مهارت های فنی و حرفه ای 600 نفر را به طور همزمان دارد.

وی اضافه کرد: مرکز شماره دو آموزش مهارت های فنی و حرفه ای زاهدان نیز در همین مجموعه 80 هزار مترمربعی واقع شده است که همزمان با این مرکز در هفته وحدت به بهره برداری رسید .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: این مرکز نیز در زمینی با گستره دو هزار مترمربع و اعتبار هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شده است .