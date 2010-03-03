دانشگاهیان در تدوین نقشه جامع سلامت کشور مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برای تدوین بهترین نقشه جامع سلامت و ارتقای جایگاه علمی کشور در افق 1404 نیازمند جنبش دانشگاهی وهمکاری استادان و پیشکسوتان علوم پزشکی هستیم.

وی اضافه کرد: در چشم انداز 1404 کشور باید از نظر علمی و سلامت مردم رتبه برتر را در منطقه داشته باشیم و این امر درقالب تدوین و اجرای سه برنامه پنج ساله پیگیری می شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین با بیان اینکه مسائل پزشکی در کشور ما با فرهنگ، آداب و اخلاق عجین شده است گفت: انتظار مردم از پزشکان فقط مداوای بیماری نیست و برای این گروه جایگاه مقدسی قائل هستند.

وی افزود: باید با راهنمایی استادان دانشگاه، نگذاریم گروه های پزشکی و فعالان عرصه سلامت دستخوش مسائل مادی شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه به اخلاق پزشکی و حرفه ای، بویژه اخلاق آمیخته با فرهنگ اسلامی نیاز داریم افزود: باید استادان در این زمینه فکری کنند تا جایگاه مقدس گروه های پزشکی همچنان حفظ شود.

وحید دستجردی با اشاره به اینکه امروز بالاترین درجه های علمی را کسب کرده ایم گفت : این امر با ادغام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه ممکن شده است.

وی افزود: نیازمند جهش دیگری هستیم تا خدمات خود را صد چندان کنیم و باید با برنامه ریزی در دانشگاه ها، برای کسب رضایت بیشتر مردم تلاش کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه نقشه علمی دنیا پس از بزرگانی چون ابوعلی سینا و رازی، تغییر کرد و علم از شرق به غرب منتقل شد افزود: 75 سال قبل شاهد بودیم نخستین جرقه های علم با ایجاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور زده شد و شکوفایی جدید امروز کشور را مدیون تلاشگران علم و پزشکی هستیم.

وحید دستجردی همچنین با ضروری شمردن احترام به جایگاه استاد در دانشگاه ها، تاکید کرد: نباید بگذاریم به استادان ما بی احترامی شود و مراقب باشیم این عزیزان پس از بازنشستگی در کوچه پس کوچه های گرفتاریها و مشکلات روزمره تنها رها نشوند.

وی از قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در رتبه 365 دانشگاه های جهان خبرداد و تصریح کرد: باید با تلاش همه دانشگاهیان، در زمره صد دانشگاه برتر جهان قرار گیریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رتبه ما در زمینه ارائه مقالات و تحقیقات پزشکی در نمایه های بین المللی از 13 سال قبل تاکنون بیش از 35 درجه افزایش یافته است.

