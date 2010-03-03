مخالف ایمیل ملی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر جلالی روز چهارشنبه در نخستین همایش نقش فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت شهری در سالن اجتماعات معاونت برنامه ریزی استانداری افزود: هنوز بسیاری از زیرساخت های دیتا در کشور فراهم نیست و امکان ایجاد ایمیل ملی با وجود خدمات فراوان و راحتی دسترسی نامه های الکترونیکی در کشور ضرورت ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت دیتاهای موجود در کشور برای ایجاد میل ملی برای تنها 300 نفر وجود داشته و اجرای آن با شکست مواجه می شود.

جلالی در ادامه با اشاره به رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه تصریح کرد: مدیریت الکترونیکی باید در جامعه به صورت فرهنگ درآمده تا از قافله توسعه فناوری اطلاعات در کشور عقب تر نرویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه سیستم جامع برنامه رزی و مدیریت پروژه های شهری باید در شهرهای کشورطراحی شود یادآور شد: شهر الکترونیکی از میلیون ها میلیون نرم افزار تشکیل شده که قادر به سهولت دسترسی شهروندان به خدمات رفاهی خواهد بود.

مجری سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران با اشاره به ویرایش جدید این سند طی دو ماه اخیر اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور 30 دهیاری مازندران با کمک این سند به شبکه دولت متصل شدند.

جلالی با بیان اینکه فرصت برای فکرنکردن مدیریت شهر الکترونیکی در آینده وجود نداردف افزود: تا پنج سال آینده کلیه ارتباطات جهان مجانی شده در حالی که بخش اعظم مدیران کشور مدیریت سنتی 50 ساله را اداره می کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیر امروز باید مدیر الکترونیکی باشد تصریح کرد: عصر امروز عصر مجازی و هزاره سومی بوده بنابراین مدیر هزاره سوم باید مدیر دنیای دیجیتال باشد.

وی با بیان برخی خصوصیات مدیر هزاره سومی در کشور خاطر نشان کرد: مدیر هزاره سوم باید به آینده فکر کند و این مدیر در دنیای دیجیتال اداره کننده محیط مجازی خود خواهد بود.

محری کریدور آی سی تی شمال کشور با بیان اینکه مدیر هزاره سومی باید در دنیای آی تی ریسک پذیر باشد و دنبال خلاقیت و نوآوری را بگیرد تصریح کرد: این مدیر می تواند در نهایت بزرگ را شناسایی و راه حلی برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه راحی سازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه مدیر هزاره سومی باید تبعات منفی فناوری را بداند اهار داشت: این مدیر باید با ابزار چند رسانه ای آشنا بوده و سنت ها را ارج دهد.

به گفته جلالی، مدیران امروز جامعه شهری نیز باید مشاغل هزاره سوم را بشناسانند تا بستر الکترونیکی شدن شبکه های اجتماعی را در نهاد شهرداری مستحکم سازند.

وی با بیان اینکه مازندران دارای پتانسیل های بالایی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است تصریح کرد: شهرداری ساری برگزار کننده جشنواره شهر الکترونیکی در یکی از ماه های فصل تابستان به مدت یکماه شده تا مفاهیم فناوری اطلاعات و قابلیت های این فرهنگ در جامعه اطلاع رسانی شود.

جلالی با تاکید بر فراهم شدن بسیاری از موانع پیش روی سخت افزار در جامعه افزود: زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه فراهم است و این استان می تواند قطب آی تی کشور شود.