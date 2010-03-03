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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

مسابقات آسیایی مالزی/

تیم‌های گلبال مردان و زنان ایران پیروز شدند

تیم‌های گلبال مردان و زنان ایران پیروز شدند

در اولین روز رقابت های گلبال قهرمانی آسیا در مالزی تیم ملی گلبال مردان ایران مقابل ژاپن و عراق به برتری رسید و تیم ملی گلبال بانوان هم از سد مالزی گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز این رقابت ها که امروز چهارشنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد تیم گلبال بانوان کشورمان با حساب 12 بر 2 مقابل مالزی به برتری رسید.

اما تیم ملی گلبال آقایان کشورمان امروز 2 دیدار برگزار کرد که ابتدا با نتیجه 14 بر 4 ژاپن را مغلوب کرد و سپس در دومین دیدار خود با حساب 12 بر 2 مقابل عراق به پیروزی رسید.

در رقابت های گلبال قهرمانی آسیا در مالزی تیم ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار می کنند و در پایان تیم قهرمان هر دو رده مردان و زنان جواز حضور در مسابقات جام جهانی شفیلد انگلیس ( تابستان سال آینده ) را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1045268

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