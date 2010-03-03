به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز این رقابت ها که امروز چهارشنبه در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد تیم گلبال بانوان کشورمان با حساب 12 بر 2 مقابل مالزی به برتری رسید.

اما تیم ملی گلبال آقایان کشورمان امروز 2 دیدار برگزار کرد که ابتدا با نتیجه 14 بر 4 ژاپن را مغلوب کرد و سپس در دومین دیدار خود با حساب 12 بر 2 مقابل عراق به پیروزی رسید.

در رقابت های گلبال قهرمانی آسیا در مالزی تیم ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار می کنند و در پایان تیم قهرمان هر دو رده مردان و زنان جواز حضور در مسابقات جام جهانی شفیلد انگلیس ( تابستان سال آینده ) را کسب خواهند کرد.