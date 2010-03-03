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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

به دعوت مهدی تاج/

ناصر حجازی امروز به ورزشگاه آزادی می‌رود

ناصر حجازی امروز به ورزشگاه آزادی می‌رود

بازیکن و سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال به دعوت مدیر کمیته تیم های ملی امروز به ورزشگاه آزادی می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر امروز در تماس تلفنی با ناصر حجازی از وی خواست برای تماشای دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و تایلند به ورزشگاه آزادی بیاید که وی این دعوت را پذیرفت و قرار است به همراه نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ورزشگاه حضور پیدا کند.

ناصر حجازی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و سرمربی پیشین استقلال از ماهها قبل به علت بیماری ریوی و شیمی درمانی تحت مداوا قرار دارد و قرار است روز 18 اسفندماه آخرین مرحله شیمی درمانی خود را انجام دهد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و تایلند در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ساعت 19:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1045269

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