به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر امروز در تماس تلفنی با ناصر حجازی از وی خواست برای تماشای دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و تایلند به ورزشگاه آزادی بیاید که وی این دعوت را پذیرفت و قرار است به همراه نایب رئیس فدراسیون فوتبال در ورزشگاه حضور پیدا کند.

ناصر حجازی دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و سرمربی پیشین استقلال از ماهها قبل به علت بیماری ریوی و شیمی درمانی تحت مداوا قرار دارد و قرار است روز 18 اسفندماه آخرین مرحله شیمی درمانی خود را انجام دهد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و تایلند در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا ساعت 19:30 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.