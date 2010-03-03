همایش ملی مهندسی شیمی در اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر همایش ملی مهندسی شیمی به همت دفتر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و با همکاری واحدهای قم، رودهن و همدان امروز به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

از جمله محورهای مهم همایش ملی مهندسی شیمی می توان به مهندسی شیمی نفت، مهندسی شیمی گاز، مهندسی شیمی مواد، مهندسی شیمی کامپوزیت، مهندسی شیمی پزشکی، شیمی مواد، شیمی صنعتی و شیمی محیط زیست اشاره کرد.

جمع‌آوری اطلاعات روز دنیا، به ویژه نتایج حاصل از تحقیقات محققان و پژوهشگران برجسته کشور و ارایه آن به دانش‌پژوهان و صنعتگران، از اهداف اصلی برگزاری این همایش است.

در این همایش 365 مقاله ارائه شده، که پس از داوری، 286 مقاله پذیرفته شد.

از میان مقالات پذیرفته شده، 10 مقاله در قالب سخنرانی و 20 مقاله در قالب پوستر ارائه و مابقی آنها در کتابچه و لوح فشرده مجموعه مقالات چاپ می‌شود.

