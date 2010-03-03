پیشگیری وظیفه همه دستگاههای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام رئیسی روز چهارشنبه در نخستین همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از وقوع جرم با تاکید به اینکه تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه حوزه ها باید با نگاه پیشگیرانه باشد، افزود: باید ناهنجاری ها، ساز و کارها، تصمیم، اجرا و گرفتن با خورد به نحوی باشد که ناهنجاری را در جامعه کاهش دهد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصل 8 قانون اساسی که بحث پیشگیری از وقوع جرم را یکی از راهکارهای جلوگیری از وقوع جرم و نهی از زشتی ها و ناهنجاری ها قرار داده است اظهار داشت: این ساز و کار به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که اگر به زودی تصویب شود راهکار مناسبی در کشور است.

وی کارهایی که تاکنون صورت گرفته را لازم ناکافی دانست و تصریح کرد: بعد از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب باید بتوانیم به مردم بگوئیم که در بحث پیشگیری از جرم آنها نیز وظایفی دارند لذا از دولت خواستار تصریح در روند این لایحه را دارم.

رئیسی تاکید کرد: جامعه دینی و مدینه فاصله اسلامی شهری است که اخلاق و تربیت دینی در آن نکته محوری است لذا ریشه تمام مسائلی که می تواند در نظام تربیتی اسلام به عنوان پیشگیری از جرم مطرح شود انسانیت و منش خدایی در افطار، اخلاق و عمل است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اگر انسانیت در انسان شکل بگیرد مانع هر گونه لغزش و جرم خواهد شد اذعان داشت: در مسائل جرم شناسی با مثلث انگیزه جرم، فرصت و ابزار جرم مواجه ایم که اولین نکته جلوگیری از ایجاد انگیزه جرم در افراد است.

وی افزود: لازمه جلوگیری از ایجاد انگیزه جرم در افراد، تربیت دینی آنها است و امروز در نظام کنترلی قوی ترین انگیزه خود کنترلی از طریق این باور محقق می شود که هر کسی خود را در محضر خدا ببیند.

رئیسی خاطرنشان کرد: امروز بهترین ملاک برای پیاده سازی عدالت در جامعه اجرای قانون است که به هر میزان قانون اجرا شود عدالت نیز محقق شده است.

وی ضمن بیان اینکه عدالت کیفری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زوایا بحث هایی است که می تواند موضوع پیشگیری را به همراه داشته باشد، گفت: اولین راه در فضای قانونی این است که هر فردی خود را موظف به اجرای آن بداند.

رئیسی امنیت را دارای دو پایه حضور نیروی خودی و کاهش تهدید اعلام کرد و اظهار داشت: افزایش کشفیات نشان از وجود امنیت نیست و این فقط یک پارامتر است بلکه شاید نشان از کاهش تهدید نیز هست بلکه باید دید مجموعه اقدامات به کاهش تهدید منجر شده است.

معاون اول قوه قضائیه اجرای حکم در زمان تناسب را دارای نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دانست و افزود: مهمترین نکته این است که بدانیم پیشگیری تحت الشعاع الگو پذیری انسان قرار دارد و اگر بتوانیم الگوی پیامبر و ویژگی یارانش و زندگی اسلامی را در همه حوزه ها در جامعه پیاده کنیم حتما در بعد اجرای نیز با اتخاذ تصمیم های درست و دقیق ار جرم پیشگیری می شود.

همچنین در این همایش سید حسن شریعتی رئیس کل دادگستری استان نیز گفت: در مقوله پیشگیری از جرم تاکنون نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته اما این نکته که تحقق عملی آن بدون همکاری همه جانبه قوای کشور ممکن نیست کمتر مورد توجه صاحب نظران و قوای سه گانه قرار گرفته است.

شریعتی با اشاره به بند 5 اصل 165 قانون اساسی، بحث پیشگیری از وقوع جرم را نیازمند تعامل و همراهی همه جانبه قوای کشور اعلام کرد و اظهار داشت: تنظیم سیاست های جامع و نظارت بر آن در قالب قانون و مشارکت مردمی و تعامل قوای سه گانه در زمینه پیشگیری از نیازهای ضروری کشور است.