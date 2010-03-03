قصرشیرین می تواند نقش عمده ای در توسعه کرمانشاه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر چهارشنبه درجلسه شورای اداری شهرستان قصرشیرین، ظرفیت های اقتصادی، کشاورزی و ... این شهرستان را بسیار بالا ارزیابی کرد و اظهارداشت: شهرستان قصر شیرین می تواند به تنهایی به اندازه کل استان اثر گذار و ثمر بخش باشد.

وی افزود: عوامل زیادی همچون تردد زوار به عتبات عالیات از طریق این شهرستان می تواند نقش قصرشیرین را بیشتر به کشور بنمایاند.

هاشمی در ادامه به موفقیت بسیار ارزشمند سربازان گمنام امام زمان(عج) در دستگیری شرور شرق کشور اشاره کرد و گفت: دستگیری ریگی اقتدار اطلاعاتی نظام را به جهانیان ثابت کرد و اعترافات این شرور نیز نشان داد که پشت پرده چه کسانی از وی حمایت می کردند.

در ادامه استاندار کرمانشاه به اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: در این طرح 65 میلیون نفر از سراسر کشور ثبت نام کردند و برای تحقق آن 40هزار میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است که از مجلس انتظار می رود برای تحقق آن کمک کند و به طور کلی تحقق این طرح به سود مردم استان کرمانشاه خواهد بود.

استاندار به حساسیت دولت به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در این راستا سند اشتغال توسط دولت تدوین و سه هزار میلیارد تومان به آن در بودجه سال 1389 اختصاص داده شده است.

هاشمی همچنین در این جلسه به ارائه خدمت بیشتر به مردم و پرهیز از حاشیه ها تاکید کرد و از مدیران خواست تا وقت خود را صرف حاشیه ها نکنند.

در ادامه این جلسه بهرام تیموری فرماندار قصرشیرین گفت: شهرستان قصرشیرین با تقدیم 780شهید در دوران دفاع مقدس و قرار گرفتن در مسیر عتبات عالیات از قدیم الایام از موقعیت ویژه ای برخوردار بوده است.

وی افزود: ظرفیتهای بالای این شهرستان همانند پایانه مرزی خسروی می تواند آن را در کل کشور مطرح نماید.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: هم اکنون روزانه 20 کاروان زیارتی با حمایت های استانداری و همکاری سازمان حج و زیارت از این پایانه به عتبات عالیات رفت و آمد می کنند.

تیموری اظهار داشت: وجود بازارچه پرویز خان با میانگین صادرات روزانه یازده میلیون دلار، میانگین تردد یک کامیون در دقیقه از این بازارچه، وجود سدهای مختلف، توسعه قابل قبول بخش کشاورزی، پروژه کشاورزی دشت گندم بان، ذخایر نفتی شهر نفت شهر و... زمینه های تحول در شهرستان قصرشیرین را فراهم کرده است.

در این جلسه مشکلات شهرستان در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و دستورات و راهکارهای لازم از سوی استاندار برای رفع آنها صادر شد.