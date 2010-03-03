تفاوت دیدگاههای علما نباید به تضاد اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن رحیم پورازغدی بعد از ظهر چهارشنیه در گردهمایی بزرگ علمای شیعه و سنی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه تفاوت های فقهی، کلامی و تفسیرهای متفاوت نباید باعث ایجاد نزاع های بین قومیتی تبدیل شود، اظهار داشت: اگر در جامعه ای عزت نباشد ایمان از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به تلاش استکبار جهانی در ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان، گفت: دشمنان اسلام و مسلمانان سعی در ایجاد شکاف‌های قومی و نژادی و با سوء استفاده از جهل عوام و اختلافات جزیی سعی در ضربه زدن به اسلام هستند ولی شعور دینی مردم ایران و علمای بیدار اسلام نمی‌گذارد که آنها به اهداف شوم خود برسند.

رحیم ازغدی پور با اشاره به اینکه رعایت و عمل کردن به آیه 13 سوره شریفه شورا سبب سعادت بشریت می شود، افزود: ذلت و عقب‌ ماندگی در عرصه علم، صنعت و تمدن برخی از کشورهای اسلامی نیز ناشی از عدم رعایت این دستور الهی است.

رحیم پور ازغدی وی همزیستی اقوام و مذاهب ایران را الگوی مناسبی برای سایر کشورها عنوان کرد و بیان داشت: اگر عالمان شیعی و سنی ما بیدار و آگاه نباشند جامعه دچار تزلزل می شود.

عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با اشاره به اینکه وحدت و یکپارچگی علما و روحانیون اعم از شیعه و سنی تنها راه دست یافتن به استقلال و جامعه‌ای عاری از فساد است، اظهار داشت: الگوپذیری از انقلاب و دستورات امام خمینی (ره) مرجعی برای تمام مصلحان جهان است.

این استاد دانشگاه گفتگوی علمی، دوستانه و عقلانی بین علما، شناسایی عوامل اختلاف وتفرقه و همزیستی مسالمت‌آمیز را از مهم‌ترین راه‌های حفظ وحدت، افزود: قرآن به طور صریح روش گفتگو با هر دین و مذهبی را بیان و دعوت به اشتراکات و گفتگوی حکیمانه و استدلالی کرده ‌است.

امام خمینی (ره) منادی وحدت در ایران بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی امام خمینی (ره) را منادی وحدت و یکپارچگی در جوامع اسلامی دانست و گفت: امام راحل از آغاز انقلاب اسلامی ندای وحدت را سر دادند و مقام معظم رهبری نیز همواره در بیاناتشان امت اسلام و علما را به وحدت و یکپارچگی دعوت می‌کنند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد فخری با بیان اینکه دین مبین اسلام بر پایه دو رکن اساسی توحید و یگانگی خداوند و وحدت و یکپارچگی در امت اسلامی تشکیل یافته است، افزود: تمام مسلمان باید قدردان این هفته و متوجه اهمیت آن باشند و از دامن زدن به اختلافات بپرهیزند تا دشمن با ایجاد توطئه سبب تفرقه امت اسلامی نشود.

وی با تاکید بر تقویت مشترکات بین مسلمانان، بیان داشت: امروز توجه به مشترکات اعتقادی و شرعی از امور ضروری و حیاتی مسلمانان است که باید در این راستا از اختلافات پرهیز شود.

حجت الاسلام فخری با اشاره به نقش روحانیون و علما در ایجاد اتحاد و همبستگی، اظهار داشت: از صدر اسلام تاکنون علمای شیعه و سنی بر اتحاد بین امت اسلامی تاکید می‌کردند و معتقد بودند اسلام بر پایه دو رکن مهم توحید و وحدت اسلامی پایه‌گذاری شده ‌است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تعدد مذاهب در میان همه ادیان یک حقیقت است و از طرفی دیگر وحدت و ضرورت اتحاد اسلامی هم یکی از حقایق اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پایان هفته وحدت را نماد ایستادگی مسلمانان در مقابل اهداف پلید دشمنان اسلام عنوان کرد و گفت: امروز همه ما باید متحد در خط ولایت فقیه حرکت و تلاش کنیم و با حفظ وحدت در جامعه اسلامی از تسلط استعمار و استکبار جهانی بر کشور خود جلوگیری کنیم.

این همایش با حضور 500 نفر از روحانیون و علمای شیعه و سنی آذربایجان‌ غربی در محل مصلی امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد.