حریم شخصی افراد در فناوری اطلاعات رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش یکروزه نقش فناوری اطلاعات در توسعه مدیریت شهری افزود: زمینه های برقراری ارتباط بیشتر مردم با شهرداری های مازندران از طریق فناوری اطلاعات باید سهل الوصول تر شود.

وی خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات از موضوعاتی بوده که امروز دنیای مدرن و صنعتی از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرده و وظیفه برنامه ریزان کشور بوده تا این فرصت را در جامعه تقویت و برای توسعه همه جانبه در کشور از این فناوری بهره گیری کنیم.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مزایای استفاده از آی تی برای همگان خصوصا در مدیریت شهری حائز اهمیت است تصریح کرد: فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح آگاهی مردم بسیار تاثیرگذار بوده و سبب همسو کردن سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان می شود.

هاشمی حیدری با بیان اینکه عمده ترافیک های درون شهری استان ناشی از سفرهای غیرضروری در شهرهای استان است یادآور شد: شهر الکترونیک و تجهیز شهرداری ها به این فناوری بسیاری از مشکلات ترافیکی را رفع و از سفر شهروندان به استان خواهد کاست.

وی قابلیت بالای دسترسی شهروندان را از مزایای دیگر فناوری اطلاعات در جامعه عنوان کرد و افزود: توسعه فناوری اطلاعات نباید منجر به عدم درک نیازهای شهروندان از طریق بی اطلاعی از فناوری روز شود.

این مسئول استانداری مازندران با تاکید بر فراهم سازی زیرساخت های مخابراتی و دیتای مازندران از قطعی مکرر و پاسخ های غیراصولی برخی خودپردازهای استان به شهروندان انتقاد کرد و گفت: تفکرات حاکم سنتی در ادارات و بانک ها نباید سبب عقب ماندگی در برخی حوزه های مورد نیاز مردم شود.

جمال باقری، نماینده شورای شهر در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ساری نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت روزافزون صنعت آی تی در توسعه شهری خاطر نشان کرد: آی تی تعداد سفرهای درون شهری را کاهش داده و سبب تاثیرات شگرفی در عدالت اجتماعی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بیان شاخص هایی از میزان بهره مندی دستگاه های اجرایی شهر ساری خاطر نشان کرد: در مجموع 75 تا 80 درصد دوایر دولتی مرکز استان به نوعی با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا و عجین هستند.

سید علی حجازی، شهردار مرکز استان نیز با اشاره به راه اندازی ساختمان عمارت شهرداری ساری افزود: تمامی سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه شهرداری ساری به سیستم فناوری اطلاعات مجهز می شوند.

به گفته وی، شهرداری مرکز استان قصد دارد پایلوت توسعه شهر الکترونیکی در بین شهرداری های استان شود تا مشکلات شهری مردم در منازلشان صورت گیرد.