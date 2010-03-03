طرح توسعه ظرفیت، تولید فولاد در منطقه خلیج فارس را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر بهمن عیار رضایی ظهر چهارشنبه در جلسه تودیع خود پس از استعفا از مدیریت در جمع مدیران منطقه صنایع معدنی خلیج فارس گفت: منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس به بزرگترین کارگاه صنعتی فعال در کشور تبدیل شده است.

وی ساخت 4 کارخانه فولاد در این منطقه را از دست آوردهای 4 ساله خود عنوان کرد و افزود: کشور پس از 36 سال تلاش به ظرفیت تولید 10 میلیون تن فولاد رسید که 5 میلیون تن آن در منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس تولید می شود.

رضایی اظهار کرد: یکی از افتخارات منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس آن است که پروژه های در دست احداث و بهره برداری شده با جذب سرمایه گذاری خارجی، بایبک و وام بانکی ساخته شده است در حالی که پروژه های دیگر کشور با پول نفت و گاز احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 7 هزار نفر اشتغال مستقیم در منطقه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری سایر پروژه های بزرگ منطبقه ویژه خلیج فارس در آینده نزدیک 15 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، مجتمع آلومینیوم المهدی، کارخانه روی و اسکله تخلیه و بارگیری منطقه ویژه خلیج فارس از سال 68 تا 84 با سرمایه گذاری 765 میلیون دلار احداث شده است که میانگین این سرمایه گذاری 48 میلیون دلار بوده است در حالی که میانگین سرمایه گذاری در این سالها یک میلیارد و 119 میلیون دلار با رشد 23 درصدی بوده است.

رضایی تصریح کرد: از سال 84 تا کنون 8 میلیارد دلار موافقتنامه امضا شده است که اگر فضای اقتصادی و سیاسی کشور آرام شود میتوان بیشتر این سرمایه گذاریها را جذب کرد.

وی اذعان داشت: در این 4 سال سرمایه شرکت از 700 میلیون تومان با 116 درصد افزایش به 113 میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین در ادامه این جلسه نقره، معاون شرکت توسعه صنایع معدنی و فلزی با اشاره به اینکه رکوردهای زیادی در زمینه تولید و افزایش ظرفیت در بخش های فولاد، مس، آلومینیوم سنگ آهن و ذغال سنگ کسب کرده ایم.

وی بیان کرد: منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس با ایجاد زیر ساختهای اولیه و احداث مجتمع های بزرگ فولاد و آلومینیوم به قطب فولاد در کشور تبدیل شده است.

نقره اظهار کرد: سال آینده شاهد بهره برداری فولاد سازی فولاد هرمزگان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فولاد در کشور طی 4 سال گذشته 6 میلیون تن افزایش داشته است.



در این مراسم مسعود هندیان طی حکمی به عنوان سرپرست منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس معرفی شد.