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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

فدراسیون فوتبال بررسی کرد/

طرح بلیت فروشی الکترونیکی با سیستم کارت خوان در مسابقات لیگ برتر

طرح بلیت فروشی الکترونیکی با سیستم کارت خوان در مسابقات لیگ برتر

فدراسیون فوتبال در نظر دارد طرح بلیت فروشی الکترونیک از طریق سیستم کارت خوان را در مسابقات لیگ برتر به اجرا درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز مسئولان فدراسیون فوتبال و نمایندگان شرکت های تجاری مجری سیستم های الکترونیک و کارت خوان، طرح اجرای بلیت فروشی الکترونیک و ارائه تسهیلات و خدمات ویژه به تماشاگران از این طریق بررسی شد.

در این جلسه که عصر چهارشنبه با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، هادی آیت‌اللهی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، محمد تقی خزایی خزانه دار فوتبال فوتبال، نیک بین عضو کمیته بازاریابی فدراسیون و نمایندگان تعدادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات سیستم الکترونیک و کارت خوان برگزار شد، شرایط اجرای طرح بلیت فروشی الکترونیک در مسابقات لیگ برتر و هزینه اجرای این طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضرین نقطه نظرات خود را در این زمینه مطرح کردند.

دراین نشست مقرر شد اجرای این طرح و هزینه های آن از سوی کمیته بازاریابی برآورد شود تا طی یک برنامه زمانبدی شده در نخستین گام درمسابقات لیگ برتر به اجرا درآید. 

قرار است با اجرای این طرح تماشاگران و هواداران فوتبال علاوه بر دریافت خدمات بلیت فروشی الکترونیک، از خدمات بانکی و خرید اعتباری برخوردار شوند.

این کارت های الکترونیک قابل شارژ بوده و علاقمندان در ازای پرداخت وجه مشخصی می توانند از خدمات آن بهره مند شوند. 

کد مطلب 1045279

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