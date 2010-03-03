به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای با اعلام این خبر توضیح داده است : در این بخش حوادث و رخدادهای سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب در آن نقش آفرینی کرده‌اند، در مقاطع تاریخی مانند انتخابات، انتصاب‌ها، پیام‌ها، سفرها و همچنین دیدارهای مهم ایشان با مقامات خارجی بازخوانی و تشریح شده است.

در مرحله اول، 140 برش از تاریخ سی سال جمهوری اسلامی، در قالب "نمودار زمانی" گرافیکی و آرشیو سالانه حوادث و رخدادها، منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار گرفته است.

آدرس اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای www.khamenei.ir است .