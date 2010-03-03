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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

انتشار بازخوانی نقش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رخدادهای سیاسی ایران

انتشار بازخوانی نقش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رخدادهای سیاسی ایران

در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)، بخش "یاد" در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای با اعلام این خبر توضیح داده است : در این بخش حوادث و رخدادهای سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب در آن نقش آفرینی کرده‌اند، در مقاطع تاریخی مانند انتخابات، انتصاب‌ها، پیام‌ها، سفرها و همچنین دیدارهای مهم ایشان با مقامات خارجی بازخوانی و تشریح شده است.

در مرحله اول، 140 برش از تاریخ سی سال جمهوری اسلامی، در قالب "نمودار زمانی" گرافیکی و آرشیو سالانه حوادث و رخدادها، منتشر و در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار گرفته است.

آدرس اینترنتی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای www.khamenei.ir است .

کد مطلب 1045280

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