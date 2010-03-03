13میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی دامداری روستایی تامین شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،غلامحسین طاهری روز چهارشنبه در دومین همایش دامپروری شمال شرق کشور افزود: برای اجرای این طرح 13میلیارد ریال تامین اعتبار و در 250 روستای بالای 250خانوار اجرا خواهد شد .

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: با تغییر اکو سیستم جوی کشور بارش ها کاهش یافته و بیشتر طبیعت به بیابان تبدیل شده و تلاش وزارت جهاد کشاورزی اصلاح گله های دام روستایی و صنعتی کردن دام کوچک روستایی است.

وی اظهار داشت: قانون نظام جامع دامپروری امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد و موظف هستیم که آیین نامه اجرایی آن را نهایی کنیم و به هیئت دولت ببریم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: شش بند از این آئین نامه در کارگروه های دامپروری تدوین شده و پیش بینی می شود در بهار سال آینده برای تصویب تقدیم دولت شود.

وی افزود: برای تولید دو و نیم میلیون تن گوشت مرغ در سال دو میلیارد و 600 میلیون لیتر گازوئیل در مرغداریهای کشور مصرف می شود.

وی تاکید کرد: از این مقدار 200میلیون لیتر سوخت مربوط به خراسان رضوی است، این در حالی است که دولت برای این مقدار مصرف سوخت 300میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: تولید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در مرزعه آستان قدس رضوی آغاز شده و بزودی شیر پاک فاقد آنتی بیوتیک هم در این استان تولید خواهد شد .

رضا ولی زاده رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدنیز اظهار داشت: 5/54 درصد از دام های سبک خارج از کشتارگاه قربانی می شود که باعث افزایش خطرات انتقال بیماری های مشترک به انسان است.

وی تصریح کرد: در حالی که در یک سال 10میلیون راس دام سبک (گوسفند و بز) در کشتارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی کشور شد .

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: در همین مدت حدود 20 میلیون جلد پوست جهت دباغی روانه بازار شد که نشانگر کشتار زیاد دام در خارج کشتارگاهها است.