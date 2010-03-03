  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

در خراسان رضوی؛

13میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی دامداری روستایی تامین شد

13میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی دامداری روستایی تامین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور دام جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 13میلیارد ریال اعتباربرای ساماندهی دامداری روستایی تامین شد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ،غلامحسین طاهری روز چهارشنبه در دومین همایش دامپروری شمال شرق کشور افزود:  برای اجرای این طرح 13میلیارد ریال تامین اعتبار و در 250 روستای بالای 250خانوار اجرا خواهد شد .

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: با تغییر اکو سیستم جوی کشور بارش ها کاهش یافته و بیشتر طبیعت به بیابان تبدیل شده و تلاش وزارت جهاد کشاورزی اصلاح گله های دام روستایی و صنعتی کردن دام کوچک روستایی است.

وی اظهار داشت: قانون نظام جامع دامپروری امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد و موظف هستیم که آیین نامه اجرایی آن را نهایی کنیم و به هیئت دولت ببریم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: شش بند از این آئین نامه در کارگروه های دامپروری تدوین شده و پیش بینی می شود در بهار سال آینده برای تصویب تقدیم دولت شود.

وی افزود: برای تولید دو و نیم میلیون تن گوشت مرغ در سال دو میلیارد و 600 میلیون لیتر گازوئیل در مرغداریهای کشور مصرف می شود.

وی تاکید کرد: از این مقدار 200میلیون لیتر سوخت مربوط به خراسان رضوی است، این در حالی است که دولت برای این مقدار مصرف سوخت 300میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: تولید گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در مرزعه آستان قدس رضوی آغاز شده و بزودی شیر پاک فاقد آنتی بیوتیک هم در این استان تولید خواهد شد .

رضا ولی زاده رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدنیز اظهار داشت: 5/54 درصد از دام های سبک خارج از کشتارگاه قربانی می شود که باعث افزایش خطرات انتقال بیماری های مشترک به انسان است.

وی تصریح کرد: در حالی که در یک سال 10میلیون راس دام سبک (گوسفند و بز) در کشتارگاههای صنعتی و نیمه صنعتی کشور شد .

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: در همین مدت حدود 20 میلیون جلد پوست جهت دباغی روانه بازار شد که نشانگر کشتار زیاد دام در خارج کشتارگاهها است.

کد مطلب 1045281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها