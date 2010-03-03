جنگ عملیات روانی شیوه دشمنان در برابر ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مصطفی محمد نجار در اولین همایش منطقه ای معاونین سیاسی امنیتی، مدیران کل امنیتی انتظامی و روسای دفاتر امور اتباع استان های جنوب و شرق کشور در هرمزگان با اشاره به ضریب امنیتی بالا در کشور اظهار کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران نگرانند که کشور ایران در همه زمینه ها به ویژه امنیت و مقاومت الگویی برای کشورهای منطقه شود.

رئیس شورای امنیت کشور لازمه ایجاد امنیت در مناطق مرزی را ارتباط و هماهنگی مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور دانست و تأکید کرد: با وجود هشت هزار و 731 کیلومتر مرز آبی و خاکی کشور و همسایگی کشور ایران با 14 کشور دنیا و مرزی بودن 16 استان کشور، می طلبد که نیروهای امنیتی مرزی مقتدرانه و قوی دیواره امنیتی کشور را مستحکم نمایند و اجاز ندهند ذره ای نفوذ نا امنی به کشور راه یابد.

نجار با بیان اینکه امروز کشور جمهوری اسلامی ایران از مقتدرترین کشورهای دنیاست، افزود: امروز جنگی که دشمن در برابر ملت ایران در پیش گرفته جنگ عملیات روانی است که مسئولان سیاسی و امنیتی کشور باید با نگاه عمیق و هوشمندانه با این عملیات روانی مقابله نمایند.

وزیر کشور همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن و پیشرفت های علمی، هسته ای، نانو فناوری و ... گفت: همه این پیروزی های نظام جمهوری اسلامی ایران نشان از این است که امروز کشور ما از مقتدرترین کشورهای دنیاست.

وزیر کشور در ادامه این همایش که معاونان سیاسی امنیتی، مدیران کل امنیتی انتظامی و روسای دفاتر امور اتباع استانهای بوشهر، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، یزد و هرمزگان حضور داشتند از تلاشهای استاندار هرمزگان و شورای امنیت این استان به خاطر امنیت استان هرمزگان و کوشش نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی این استان در دستگیری عبدالمالک ریگی تشکر و قدردانی کرد.