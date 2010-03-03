بزرگترین خط تولید دارو های ضد سرطانی خاورمیانه در رشت بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با بهره برداری خط تولید داروهای ضد سرطانی در واحد داروسازی سبحان "انکولوژی" رشت سالانه شش عنوان داروی با 24 قلم داروی ضد سرطانی تولید می شود که تا دو سال آینده به 35 نوع داروی ضد سرطانی افزایش خواهد یافت.

با بهره برداری خط تولید داروهای ضد سرطانی در رشت سالانه از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

این خط تولید با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریالی موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راحل با زیر بنای 10 هزار متر مربع در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع راه اندازی شده است.

وزیر بهداشت و آموزشی پزشکی و وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، رئیس جمهور را در سفر به رشت همراهی می کنند.