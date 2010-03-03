هشت هزار پرونده در خراسان رضوی حل و فصل شده است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، سرهنگ پاسدارعلی اکبر تفقدی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی مهارتهای مشاوره ای کارشناسان دوایر اجتماعی کلانتری های خراسان رضوی افزود: از مجموع 17 هزار پرونده مطرح شده در کلانتری های این استان در11 ماهه امسال، هشت هزار پرونده رسیدگی و حل و فصل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تاکید کرد: با انجام اقدامات مشاوره ای حجم بسیار سنگین ارجاع پرونده ها در موضوع های آسیبهای خانواده، جوانان و نوجوانان و اختلافات خانوادگی به مراجع قضایی استان کاسته شده است .

وی اظهار داشت: در نیروی انتظامی روشهای حل و فصل پرونده ها به طور صحیح و اصولی مهندسی شده و در مصرف انرژی بلقوه و بلفعل دستگاه قضایی و انتظامی اصلاح واقعی صورت گرفته است.

تفقدی افزود: امروز با ارایه این خدمات علمی کار پلیس اعتبار و اعتماد بخشی بیشتری بین عموم مردم یافته تا، جایی که مراجعه به کلانتری برای شهروندان تنها نقطه ضعف و نگرانی محسوب نمی شود.