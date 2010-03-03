  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۲۴

هشت هزار پرونده در خراسان رضوی حل و فصل شده است

هشت هزار پرونده در خراسان رضوی حل و فصل شده است

مشهد - خبرگزاری مهر :معاون اجتماعی فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: هشت هزار پرونده توسط مشاوران و کارشناسان مددکاری اجتماعی در کلانتری های استان حل و فصل شد.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، سرهنگ پاسدارعلی اکبر تفقدی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی مهارتهای مشاوره ای کارشناسان دوایر اجتماعی کلانتری های خراسان رضوی افزود: از مجموع 17 هزار پرونده مطرح شده در کلانتری های این استان در11 ماهه امسال، هشت هزار پرونده رسیدگی و حل و فصل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تاکید کرد: با انجام اقدامات مشاوره ای حجم بسیار سنگین ارجاع پرونده ها در موضوع های آسیبهای خانواده، جوانان و نوجوانان و اختلافات خانوادگی به مراجع قضایی استان کاسته شده است .

وی اظهار داشت: در نیروی انتظامی روشهای حل و فصل پرونده ها به طور صحیح و اصولی مهندسی شده و در مصرف انرژی بلقوه و بلفعل دستگاه قضایی و انتظامی اصلاح واقعی صورت گرفته است.

 تفقدی افزود: امروز با ارایه این خدمات علمی کار پلیس اعتبار و اعتماد بخشی بیشتری بین عموم مردم یافته تا، جایی که مراجعه به کلانتری برای شهروندان تنها نقطه ضعف و نگرانی محسوب نمی شود.

کد مطلب 1045285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها