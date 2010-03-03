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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

بازخریدی ها تا پایان امسال مشترک صندوق بازنشستگی هستند

بازخریدی ها تا پایان امسال مشترک صندوق بازنشستگی هستند

کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی در صورت بازخرید، فقط تا پایان سال 88 می توانند همچنان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه، این دسته از کارکنان در صورت بازخریدی، انتقال به دستگاه های دیگر یا اشتغال در بخش غیردولتی با استفاده از مرخصی بدون حقوق، همچنان می توانند مشترک صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند.

بر اساس این گزارش با توجه به این که قانون برنامه چهارم از سال سال 84 تا 88 قابلیت اجرایی دارد، آن دسته از مشترکان صندوق که پس از بازخریدی یا انتقال یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق قصد ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را دارند باید تا پایان سال 88 نسبت به ادامه اشتراک خود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش در صورتی در سال آینده ماده 147 قابل اجرا است که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تنفیذ شود.

کد مطلب 1045286

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