باشگاه سپاهان خواستار برخورد با ادعاهای نابجای باشگاه استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نامه نگاری ها و بیانیه باشگاه استقلال تهران خطاب به فدراسیون فوتبال و پاسخ های لازمی که فدراسیون فوتبال ایران به ادعاهای این باشگاه ارائه داد، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در نامه ای به کمیته انضباطی فدراسیون خواستار رسیدگی این کمیته به دخالت های بیجا و ارائه اطلاعات غلطی شد که از سوی باشگاه استقلال ابراز می گردد.

باشگاه سپاهان در این نامه خواستار بر خورد با ادعاها و دخالت های غیر فنی استقلالی ها و تخلفات مکرر آنها از بخشنامه های کمیته انضباطی شده است.

در بخشی از نامه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به کمیته انضباطی آمده است:« اظهارات رسمی مدیرعامل باشگاه استقلال تهران در سایت ها و رسانه هاعلیه این باشگاه، موضوعاتی است که مبسوق به سابقه بوده و این بار با شدت بیشتر اتهاماتی علیه باشگاه سپاهان و در شکل و قالبی دیگر بیان گردیده است.

متاسفانه مدیر عامل محترم باشگاه استقلال بدون هیچگونه اطلاعات لازم و فنی در خصوص چگونگی بازی های این تیم در جام حذفی، بازی عقب افتاده با فجرسپاسی و غیره مبادرت به حاشیه سازی و تحریک و تشویش اذهان عمومی نموده که این اقدامات نقض صریح و آشکار و تخطی ایشان از بخشنامه های شماره 4693 مورخ 23/9/1388 و 2850/م/80-ح مورخ 4/11/88 کمیته انضباطی را نشان می دهد.

این باشگاه ضمن اینکه حق خود می داند از طریق انتشار بیانیه و پاسخگویی در رسانه ها موضوع را پیگیری نماید لیکن به احترام بخشنامه های صادره از مبادی ذیربط در فدراسیون ، پیگیری حقوق معنوی خویش به طور قاطع و جدی از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را خواستار است.»