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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۷

پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه نهادینه شود

پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه نهادینه شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی مشهد گفت: باید پیشگیری از وقوع جرم به عنوان عامل کاهش جرائم نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ احد کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در هتل پردیسان مشهد افزود: تبیین ابعاد گوناگون پیشگیری از وقوع جرم و افزایش سطح آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به اهمیت این امر از ضروریات مهم در کاهش جرائم است.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : تنها با برخورد صرف با جرائم نمی توان به اهداف مقابله با کاهش جرمها دست یافت.

وی تصریح کرد : بلکه پیشگیری باید به عنوان یک اصل مهم و محوری مورد توجه مسوولان بخشهای مختلف و حتی آحاد مردم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: قاطعیت و برخورد مستمر با جرائم موجب کاهش جرم ها می شود.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : تاثیر گذاری پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم بسیار مهم می باشد  وبخشهای جامعه و سازمانها و نهادها و ارگانها باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم احساس مسوولیت کنند.

کد مطلب 1045289

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