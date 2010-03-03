پیشگیری از وقوع جرم باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ احد کریمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در هتل پردیسان مشهد افزود: تبیین ابعاد گوناگون پیشگیری از وقوع جرم و افزایش سطح آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به اهمیت این امر از ضروریات مهم در کاهش جرائم است.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : تنها با برخورد صرف با جرائم نمی توان به اهداف مقابله با کاهش جرمها دست یافت.

وی تصریح کرد : بلکه پیشگیری باید به عنوان یک اصل مهم و محوری مورد توجه مسوولان بخشهای مختلف و حتی آحاد مردم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: قاطعیت و برخورد مستمر با جرائم موجب کاهش جرم ها می شود.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : تاثیر گذاری پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم بسیار مهم می باشد وبخشهای جامعه و سازمانها و نهادها و ارگانها باید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم احساس مسوولیت کنند.