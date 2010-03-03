تامین امنیت جاده های مازندران توسط 110 تیم پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان در ساری افزود: در ایام تعطیلات روزانه 220 نفر در قالب 110 تیم در 16 پاسگاه پلیس راهی در محورهای استان فعالیت تامین امنیت را دارند.

وی افزود: امسال در محورهای استان مازندران 170 نقطه حادثه خیز شناسایی شده است که از طریق هشت تیم موتور سوار در این مناطق کار گشت زنی وحفظ امنیت را بر عهده دارند.

کارشناس اداره مسافر استان ونماینده اداره کل حمل ونقل وپایانه های مازندران نیز در ادامه گفت: چهار پایانه مسافربری در استان مازندران به صورت عمومی فعالیت داشته وکارکنان این اداره کل در ایام ویژه پیک مسافرتلاش مضاعف دارند.

محمد تقدسی افزود: در ایام تعطیلات پایان سال 20 درصد بر تعرفه اتوبوس های مسافرتی افزوده شده است.

وی با بیان اینکه سامانه پیام کوتاه از سوی اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان تبیین شده است تصریح کرد: شماره 3000143 شماره سامانه پیام کوتاه این اداره کل است که برای خدمات دهی مطلوب پاسخگو خواهد بود.

تقدسی هماهنگی لازم با تشکل های صنفی استان تهران وخراسان را با استان مازندران منسجم دانست ویاد آور شد: در صورت نامساعد بودن هوا واوج سفر مسافران ناوگان خالی از استان های همجوار به مازندران ارسال خواهد شد.

مدیر کل دفتر شهری استانداری مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز وضروری مردم ومسافران در ایام پایان سال ونوروز انجام شد اظهار داشت: مواد پروتئینی در دومرحله از طریق وزارت بازرگانی توزیع استانی خواهد شد وسهم مازندران در کشور 1300 تن است که در سردخانه موجود است.

وی افزود: پی گیری های لازم برای افزایش این میزان انجام شد که ذخیره سازی پروتئینی تا سقف 1500 تن انجام شد ودر بخش مرغ وگوشت دچار کمبود نبوده ولی تاکنون زمان توزیع این مواد غذایی ابلاغ نشده است.

سید یونس حسینی با اشاره به اینکه توزیع گوشت قرمز در کشور بالغ بر دو هزار تن است گفت: سهم مازندران در توزیع گوشت قرمز 85 تن خواهد بود.