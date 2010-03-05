امکان دریافت خودکار نامه های الکترونیکی ایرانسل

آرش کریم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ویژگیها و مزایای سرویس پستچی ایرانسل گفت: برای استفاده از پستچی ایرانسل به نرم افزارهای مدیریت پست الکترونیک (Mail client) نیازی نیست و بدون توجه به نوع گوشی تمامی مشترکان می توانند از آن استفاده کنند. در حالی که در سرویسهای مشابه سایر اپراتورها در سطح جهان مشترکان این سرویس باید از نرم افزارهای خاصی برای دریافت و یا ارسال نامه های الکترونیک خود استفاده کنند.

وی از سازگاری با هر نوع گوشی که به نوبه خود حق انتخاب مشترک را برای استفاده از سرویس پستچی ایرانسل افزایش می دهد به عنوان دیگر قابلیت این سرویس نام برد و گفت: برای استفاده از این سرویس لازم نیست گوشی مشترک یک گوشی گران قیمت با حافظه بالا و امکانات پیچیده باشد بلکه با گوشی های ساده که تنها قابلیت دریافت MMS را دارد مشترک می تواند از خدمات پستچی ایرانسل استفاده کند. همچنین عدم پشتیبانی از برنامه های مدیریت پست الکترونیک محدودیتی برای استفاده از این سرویس محسوب نخواهد شد.

کریم بیگی با تاکید بر اینکه اگر گوشی مشترکان قابلیت دریافت MMS را ندارد پستچی ایرانسل آن را از طریق SMS نیز پشتیبانی می کند ادامه داد: مشترک می تواند نامه های الکترونیک جدید را به شکل SMS دریافت کند و از موضوع، فرستنده و حتی بخش اولیه متن نامه الکترونیک مطلع شود.

مدیر روابط عمومی ایرانسل یکی دیگر از مزایای سرویس پست الکترونیک ایرانسل را عدم نیاز به تغییر نرم افزارهای روی گوشی و نیز تغییر تنظیمات آنها در صورت تغییر گوشی برشمرد و گفت: مشترک نیازی به ایجاد تغییری در گوشی جدید و یا نصب برنامه های مدیریت پست الکترونیک، ویژه گوشی جدید نخواهد داشت.

این مقام مسئول ازدیگر مزایای سرویس پستچی ایرانسل به قابلیت تنظیم برای پنج آدرس پست الکترونیک به صورت همزمان و آدرسهای پست الکترونیک مختلف که از پروتکل POP یا IMAP استفاده می کنند اشاره و خاطرنشان کرد: مشترک می تواند به دلخواه خود بازه زمانی که مایل است پستچی نامه ها را طی 24 ساعت شبانه روز و نیز هفت روز هفته تحویل دهد مشخص کند. این به مشترک امکان می دهد که در زمان هایی که در محل کار یا منزل با کامپیوتر شخصی خود مشغول کار است و به آدرس های الکترونیکی خود دسترسی دارد نامه ها را روی گوشی دریافت نکند و در ساعات شبانه نامه ای روی گوشی خود نداشته باشد و هزینه اضافی نپردازد.

به گفته وی در سرویس پست الکترونیک ایرانسل امکان ارسال پاسخ به نامه الکترونیک یا ارسال نامه الکترونیک جدید از طریق MMS یا SMS وجود دارد.